Ecco cosa ho fatto appena sono uscita dal convento: il racconto di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023. È la naufraga più chiacchierata di questa edizione, almeno fino ad ora, parliamo chiamante dell’ex Suor Cristina, ad oggi solo Cristina Scuccia. Come ricorderete, la giovane vinse il famoso talento show “The Voice” nel 2014, entrando nel cuore di milione di italiani. All’epoca, Cristina era una suora che viveva in un convento milanese e solo adesso sappiamo che per lei quel posto non era “casa”.

La ragazza si è confessata non poco in questi giorni in Honduras e spesso ha raccontato di tutte quelle svolte dolorose, incertezze, provocazioni e poi anche di belle e felici rinascite. Quella di quest’anno è una di queste. C’è da dire prima di tutto che questa edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, è proprio come ce l’aspettavamo: con grandi colpi di scena e personaggi top. Chiaramente, con l’aumento della fame e del caldo, in quelle belle spiagge sta accadendo di tutto, comprese le confessioni più intime.

Suor Cristina: ecco cosa ho fatto appena sono uscita dal convento

Ma chi fa spesso parlare di lei è appunto lei. E in uno degli ultimi racconti dell’ex suora italiana, Cristina ha raccontato cosa ha fatto la prima volta che è uscita dal convento per tornare a essere una donna libera dalle leggi della chiesa: “La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro”.

E ancora: “Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici”. Poi ancora Cristina: “L’aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente”. Un racconto bellissimo e pieno di pathos il suo.

Ma siamo certi che le confessioni più profonde dell’allora Suor Cristina debbano ancora arrivare. Secondo molti infatti, l’ex vincitrice di The Voice tirerà fuori qualche consiglio dal cappello e lascerà tutti senza parole. Di cosa parliamo? Nessuno lo sa ancora con certezza. Non ci resta che attendere e vedere cosa succede.

