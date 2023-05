Nathaly Caldonazzo ha perso all’ultimo televoto (la puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è andata eccezionalmente in onda di martedì per la festa del primo maggio) e ora è relegata sull’isola di Sant’Elena. Lì, in totale solitudine, sta proseguendo la sua avventura nel reality show di Canale 5 ma non le dispiace affatto, anzi. “Sono orgogliosa di essere qui. A me sembra più un premio che una punizione, stare qui, godermi proprio la natura, il rumore di questi uccelli meravigliosi”, ha commentato.

“La mia solitudine, tanto alla fine mi sentivo sola anche lì, mi godo la mia isola dove nessuno mi guarda male, e nessuno parla male di me, continueranno a farlo magari lì ma non mi interessa”, ha aggiunto Nathaly Caldonazzo che presto potrebbe però essere di nuovo in compagnia. Sono infatti finiti in nomination Andrea, Christopher e Cristina ma il verdetto finale del prossimo televoto lo conosceremo lunedì 8 maggio.

Leggi anche: “È ricoverato”. Paolo Noise, malore all’Isola dei Famosi: Marco Mazzoli spiega cosa è successo e come sta





Nathaly Caldonazzo, visita a sorpresa all’Isola dei Famosi 2023

Ma nel frattempo la naufraga nella scorsa puntata è stata battuta al televoto dalla coppia Simone-Alessandro e Fiore Argento ha ricevuto una visita speciale e a sorpresa sull’isola. È stata raggiunta in barca da Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero e non se l’aspettava: “Non ci credo. Ho sentito subito da lontano la voce di Marco Mazzoli ed ero felicissima purtroppo subito dietro c’era una persona che avrei voluto vedere un pò meno”.

Marco Mazzoli le ha rivelato chi si trova in nomination adesso e dunque potrebbe presto diventare suo compagno di avventura: “Andrea è preoccupato per la Nomination? Spero che non venga qua”, il commento di Nathaly Caldonazzo che poi si è lasciata andare su Alessandro Cecchi Paone. “Sono molto felice di questo arrivo, del tuo, non di quello di Andrea. Con Andre non mi sono trovata bene, certi suoi comportamenti non mi piacciono, ma finisce lì. Invece con Alessandro è diverso. Lui è l’unico che non sopporto davvero. Con me si è posto male”.

Ancora, sempre Nathaly Caldonazzo sul giornalista e conduttore con cui si è più volte scontrata su Playa Tosta: “Brutta persona, non lo vorrei qui. Se lo incontrassi fuori cambierei strada. Come mai non mi sono trovata con lui? Dici due galli in un pollaio? Due galline forse… Comunque non si è posto con me come con voi. Quella sparata che mi ha fatto era assurda”.