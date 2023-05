Nelle ultime ore Paolo Noise ha avuto un malore all’Isola dei Famosi 2023. In gioco con il collega Marco Mazzoli, si è sentito poco bene ed è stato costretto ad abbandonare la spiaggia, almeno per il momento. Poi sono arrivate notizie dalla trasmissione Lo Zoo di 105, che ha pubblicato la notizia dello speaker e naufrago che sarebbe stato ricoverato. “Non vi preoccupate, non è niente di grave. Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri”, le parole di Fabio Alesi.

“Non è nulla di preoccupante, è semplicemente un malore dovuto alla fatica. Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo. Sapremo cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose”, ha aggiunto. Quindi sempre la trasmissione radiofonica ha mandato in onda un messaggio di Marco Mazzoli, che come detto è in gara con Paolo Noise al reality di Ilary Blasi.

Paolo Noise, come sta dopo il malore all’Isola dei Famosi

E il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 ha confermato il ricovero del collega e svelato anche cosa è successo nei dettagli prima e dopo il malore. “Oggi Paolo Noise purtroppo è stato male. Tra l’altro sfiga pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino fighissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per noi”.

“E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly”, ha aggiunto Marco Mazzoli parlando poi del ricovero.

“Purtroppo Paolo è ricoverato, ma qua vicino. Non è andato all’ospedale. Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok”. Aspettiamo aggiornamenti allora, e anche il momento in cui Paolo Noise potrà ritornare su Playa Tosta.