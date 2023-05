“È deciso”. Cristina Scuccia, notizia bomba: l’ha detto davanti alle telecamere. Cosa è successo all’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia, il progetto dopo l’Isola dei Famosi 2023. Un’edizione del programma denso di colpi di scena fin da subito. Una presenza più di tutte ha incuriosito il pubblico ed è quella dell’ex suor Cristina. La giovane sta proseguendo nel gioco insieme agli altri naufraghi attirando su di sè la luce dei rilflettori: “Troviamo di cattivo gusto che continui a parlare di Dio e Gesù in un programma come l’Isola dei Famosi“, sono state le parole dei fedeli della chiesa San Leone Magno riprese su Diva e Donna. Ma al di là del suo passato, Cristina sembra già rivolgere il pensiero a un altro progetto non appena conclusa l’esperienza sulle isole delle Honduras.

Il progetto di Cristina Scuccia dopo l’Isola dei Famosi 2023. Proseguono le sfide tra i naufraghi e Cristina Scuccia, ex suor Cristina, continua a essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione con alla guida del timone Ilary Blasi, sostenuta in studio dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Ma nelle ultime ore ad attirare l’attenzione del pubblico italiano, sarebbe stata la manifesta intenzione di Fabio dei Jalisse che sembra avere già in mente il testo di una canzone da affidare alle qualità canore dell’ex suora.

Il progetto di Cristina Scuccia dopo l’Isola dei Famosi 2023: “Lo farò con loro…”

Un nuovo progetto futuro tra Cristina Scuccia e i Jalisse? L’indiscrezione è stata diffusa su Biccy.it dove si leggono le parole di Fabio: “Il titolo è Io Sono Cristina, a parere mio è perfetto. Ho già iniziato a scrivere qualcosa per te ma ora voglio conoscerti meglio e capire in che direzione andare”. Fabio sembra dunque avere le idee molto chiare sul contenuto del brano: “Non c’è futuro se non c’è un passato, tu sei stata Suor Cristina ma ora sei Cristina: deve essere un testo che parli dalla punta dei capelli alla punta dei piedi di te. Deve essere una liberazione bella, di luce, con un bell’inciso che apre”.

E di tutta risposta, Cristina Scuccia ha detto apertamente che: “Ho parlato con i Jalisse di musica e gli ho esternato uno dei miei più grandi sogni, ovvero quello di trasformare in musica tutto ciò che ho vissuto e che sono e che ancora non ho detto e che probabilmente non riuscirei mai a dire a parole. E’ stato un incontro piacevole, Fabio non vede l’ora di mettersi a lavoro con me. Voglio fare musica per raccontare me stessa, voglio raccontare IO SONO CRISTINA! La musica potrà farlo nella migliore versione. Questa canzone potrebbe raccontare di cosa è per me la fede e di cosa è per me davvero l’amore”.

E sempre a proposito di Cristina Scuccia, dallo start del programma ad oggi, i fan hanno assistito alla nascita di una bella amicizia con la modella Helena Prestes con la quale l’ex suora si è di recente confidata ammettendo: “A te capita di sentire questo senso di incompletezza e insoddisfazione? Mi sembra che faccio sempre troppo poco”. Dopo queste parole, la modella ha ben pensato di sostenere l’amica con un caldo abbraccio. Un momento che è riuscito a dare a Cristina una visione lucida e concreta: “Con questo confronto con lei ho capito che non sono un alieno ma sono umana come tutti gli altri”.