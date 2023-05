Ancora notizie importanti su Cristina Scuccia, una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2023. Si è vociferato di tutto sul suo conto ed è spuntata anche la possibilità che abbia una fidanzata. Non ha mai fatto coming out e, nonostante sia stata pressata anche da alcuni naufraghi e durante la diretta dell’ultima puntata, non è voluta entrare nei dettagli della sua vita privata. Eloquente è stata una sua frase: “Se mi piacciono uomini o donne? A me piacciono le persone”.

Ovviamente si è continuato ad indagare sulla sfera intima di Cristina Scuccia e, poche ore dopo la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023, ecco arrivare altri particolari sulla presunta relazione con una fidanzata. A parlare stavolta sono state delle persone, che sono state molto vicine all’ex suora. L’hanno conosciuta benissimo in passato ed ecco che è spuntata adesso una novità molto rilevante, che potrebbe davvero cambiare tutto.

Cristina Scuccia, fuori dall’Isola dei Famosi la verità sulla sua fidanzata

Come detto poco fa in apertura di articolo, Cristina Scuccia ha preferito mantenere finora il massimo riserbo all’Isola dei Famosi 2023. Non ha intenzione di parlare né di un presunto fidanzato o fidanzata, anche se potrebbe pure accadere che si aprirà maggiormente nelle prossime settimane. Stavolta a cercare di fare chiarezza sulla naufraga ci hanno pensato alcuni fedeli della chiesa San Leone Magno, dove viveva proprio Cristina. E a Diva e Donna non sono stati molto dolci con lei.

Alcuni rumor hanno fatto riferimento ad una fidanzata che vivrebbe a Madrid, ma non sono arrivate conferme. Queste fonti di Diva e Donna hanno invece affermato: “Ci ha detto ‘io sono gossip’. Ci ha fatto capire che sta al gioco, pur di far parlare di sé ed è per questo che siamo certi che la storia della fidanzata sia creata a tavolino. Troviamo di cattivo gusto che continui a parlare di Dio e Gesù in un programma come l’Isola dei Famosi“. Ma hanno poi concluso con una promessa positiva.

Infine, hanno detto sull’ex suor Cristina: “Non ci resta che pregare per lei e sperare che le vada davvero tutto bene“. Chissà come reagirà la Scuccia, se Ilary Blasi la informerà di queste parole dette sulla sua persona in queste ore.