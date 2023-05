“Siete squallide, schifo”. Isola, pubblico furioso con Ilary e Vladimir. Quello che si è visto contro Cristina Scuccia fa venire i brividi

Cristina Scuccia è una delle protagoniste della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi e dopo l’ultimo appuntamento è scoppiata una vera rivolta contro il programma. Ma andiamo con ordine. Nella terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi Nathaly Caldonazzo è la concorrente eliminata. Nell’appuntamento del 2 maggio la naufraga ha abbandonato Cayo Cochinos per sbarcare sull’Isola di Sant’Elena.

Quello che ha fatto infuriare il pubblico a casa è stata l’intervista di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria a Cristina Scuccia. Una sorta di interrogatorio, come descritto dai telespettatori, che ha messo in luce la voglia della conduttrice e dell’opinionista di far fare un outing forzato all’ex suora. “Voglio farti una domanda da donna a donna – ha detto Luxuria – Ultimamente, Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma. Credi dovrebbe essere la stessa cosa per le suore? Una suora potrebbe innamorarsi senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo?”.

Cristina Scuccia, polemica per l’intervista all’Isola dei Famosi

“Non sono d’accordo. Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona che ha il carico della famiglia e quello di una comunità. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare”, ha risposto Cristina Scuccia. “C’ è qualcuno sull’Isola che ti piace? he caratteristiche deve avere la persona che cerchi?”. “No nessuno, in realtà sono molto provata perchè pensavo fosse più semplice avendo già fatto un percorso di privazione, ma invece è più difficile. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero“, le parole dell’ex suora.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, che ha risposto alla frase di Cristina Scuccia con un malizioso ”Può succedere di tutto”, hanno insistito con le domande e il pubblico a casa ha criticato il loro modo di condurre l’intervista. “L’induzione al coming out in prima serata è più trash di tanti triangoli amorosi del Grande Fratello. Provo squallore”, “Vladimir vuole palesemente far fare coming out (o outing, non so quale sia il termine giusto) a Cristina. Non trovo corretto forzarla di questa maniera”, “Comunque un po’ squallido questo continuo tentativo di estorcerle un coming out” si legge su Twitter.

“Non prestare il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione”, sono state invece le parole di Enrico Papi a Cristina Succia. L’opinionista è stato l’unico del cast a prendere le parti dell’ex suora e di metterla in guardia.