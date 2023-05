Brutte notizie per i fan dell’Isola dei Famosi. La terza puntata inizia malissimo e finisce… peggio. Il motivo è semplice: due concorrenti hanno lasciato la Palapa per tornare a casa. Entrambi i naufraghi hanno manifestato dei seri problemi di salute e hanno bisogno di cure immediate in Italia. Ma prima di arrivarci andiamo a vedere cosa è successo nella serata del 2 maggio 2023. Alvin ha fatto sapere che all’interno del gruppo sono iniziate nuove faide. Maretta pesante tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, che se ne sono dette di santa ragione al televoto.

Il divulgatore scientifico ha accusato la Caldonazzo di aver portato con sé in Honduras oggetti vietati dal regolamento: “Io mi sono portato il mio amore. Lei si è portata cose che non poteva portare, come trucchi, specchi… Sono ipotesi. Nel giorno della diretta la vediamo diversa da come la vediamo regolarmente”. Più tardi siamo arrivati al momento del televoto. Alla fine ha dovuto abbandonare Playa delle Tribù, Nathaly Caldonazzo.

Isola dei Famosi, 2 concorrenti tornano a casa

La showgirl è stata la sfavorita con il 26% dei voti. Molto meglio Fiore con il 47% e poco di meno di Alessandro e Simone: 27%. La donna ha quindi raggiunto Marco Predolin, che era stato eliminato la scorsa puntata. I due si sono rivisti sull’isola di Sant’Elena. Prima di andarsene Nathalie ha dato un bacio ad Andrea Lo Cicero. Il motivo?

Vale un punto nelle nomination. Poco dopo però i colpi di scena. Parliamo al plurale perché ce ne sono stati due durante la puntata. Uno proprio all’inizio, quando Alvin ha annunciato che Claudia Motta aveva appena lasciato il gioco. La ragazza era caduta sugli scogli e si era subito allontanata dal gruppo con i soccorsi. La ragazza sembrava essersi ripresa ma i medici non le hanno permesso di tornare in gioco.

“Ufficialmente Claudia non è più una concorrente de L’Isola dei Famosi”. Al termine altro colpo di scena: Marco Predolin non è sull’Isola di Sant’Elena. Ilary Blasi annuncia che l’uomo ha abbandonato l’Honduras per via di alcuni problemi di salute. C’è da dire però che è arrivato nel frattempo un altro naufragio, parliamo di Gian Maria Sainato. Lui prende il posto di Claudio Motta.

