Isola dei Famosi 2023, pronti a scoprire il nuovo eliminato? La terza puntata del reality show di Ilary Blasi è in programma martedì 2 maggio e, come sempre sul finire della diretta, si saprà chi raggiungerà Marco Predolin, il primo concorrente eliminato. La scorsa settimana ha perso il televoto contro Helena Prestes, ma ha comunque ottenuto un’altra possibilità all’interno del gioco. È infatti stato spedito una nuova spiaggia sull’Isola di Sant’Elena.

Chi avrà la peggio martedì sera all’Isola dei Famosi 2023? Il sito Novella 2000 ha lanciato un sondaggio ai lettori su chi vorrebbero salvare. A risultare la più votata è stata così Fiore Argento, che ha ottenuto il 42% dei voti, si legge. A seguire troviamo Nathaly Caldonazzo, con il 31% dei voti e Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini i meno votati e quindi sarebbero a rischio eliminazione con il 27% dei voti.

Leggi anche: “Arrivata, i naufraghi tremano”. Isola dei Famosi 2023, il nuovo sbarco è un caos: “Vedrete…”





Isola dei Famosi 2023, “accertamenti medici per Marco Predolin”

Naturalmente l’ufficialità l’avremo solo martedì sera, durante la diretta con Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ma nel frattempo qualcuno ha già lasciato, seppur momentaneamente, il gioco. È Marco Predolin, che come detto è relegato sull’isola di Sant’Elena. E tra l’altro inizialmente sembrava contento di questo trasferimento, poi ha iniziato ad accusare qualche malessere.

Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 ha anche fatto delle polemiche per aver ricevuto un diario su cui scrivere i suoi pensieri. “I miei pensieri sono negativi. Ho voglia di mangiare e di dormire”, ha confidato alle telecamere. Ma andiamo alla notizia delle ultime ore: Marco Predolin ha lasciato in via momentanea l’isola di Sant’Elena.

È il sito del reality show di Canale 5 a rivelarlo tra le news: “La naufraga (Claudia ndr) però, non è la sola ad abbandonare la Playa: poco dopo, infatti, anche Marco Predolin lascia l’Isola di Sant’Elena per alcuni accertamenti medici”. Non ci sono altri dettagli, ma sicuramente durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 il pubblico avrà aggiornamenti.