Nella serata del 2 maggio andrà in onda la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023 e ci sarà Asia Argento tra le protagoniste. Infatti, la sua ospitata è stata annunciata qualche giorno fa dal reality show ma nelle ultime ore è anche stato pubblicato un video riguardante la donna che ha lanciato un messaggio molto chiaro. Assisteremo presumibilmente a momenti anche di tensione, stando alle dichiarazioni dell’attrice, pronta non solo a sostenere la sorella Fiore ma anche a fare altro.

Come scritto dal sito Novella 2000, all’Isola dei Famosi 2023 Asia Argento non diventerà una concorrente e quindi è stata subito smentita la voce che la dava come possibile naufraga. In Honduras ci resterà poco, giusto il tempo presumibilmente dell’appuntamento serale con Ilary Blasi. Ma ha già voluto dare un antipasto di ciò che farà davanti a tutti, infatti non sarebbe rimasta soddisfatta di alcuni comportamenti avuti da delle persone in particolare.

Isola dei Famosi 2023, Asia Argento polemica

Nel filmato postato dall’Isola dei Famosi 2023 su Instagram, c’è quindi Asia Argento che ha detto delle cose molto importanti. Ha confermato ciò che sembrava scontato, ovvero che potrà parlare con la sorella Fiore per sostenerla in questa sua esperienza in Honduras. Ma poi ha anche aggiunto un dettaglio molto interessante, infatti è anche pronta a scatenare tutta la sua furia. Non sono da escludere liti durante l’appuntamento in diretta.

Queste le parole di Asia Argento: “Eccomi, sono già arrivata. Sono in Honduras, non vedo l’ora di riabbracciare mia sorella e di dirne quattro ad alcuni naufraghi. Ci saranno un sacco di sorprese“. Non ha voluto dire altro, quindi non ha fatto i nomi di questi concorrenti che l’hanno infastidita. Comunque Fiore Argento nei giorni scorsi ha avuto un battibecco con la compagna di avventura Helena Prestes, dopo che un tronco ha sfiorato la sorella di Asia. Scopriremo se l’attrice se la prenderà proprio con l’amica di Nikita Pelizon.

E il pubblico ha reagito così sui social alle dichiarazioni di Asia Argento: “Ma dillo anche a tua sorella”, “Già una è pesante, ci mancava anche lei”, “Antipatiche entrambe”, “Cosa non si fa per riavere sette minuti di visibilità”.