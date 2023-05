All’Isola dei Famosi 2023 è in arrivo una pessima notizia per Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. I due hanno preso parte al reality show come coppia, la prima omosessuale nella storia del programma. Tante attenzioni sono riversate su di loro, anche per capire come possano affrontare insieme le difficoltà relative alle avventure da fare in Honduras. Ma mai si sarebbero aspettati di sapere tutto questo, sebbene ancora non siano stati informati ufficialmente.

Nella serata del 2 maggio ci sarà la nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2023 e per Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno non sarà facile assorbire questa notizia. Tutto si è scoperto nelle ultime ore, quando alcuni siti hanno rivelato brutte cose sulla coppia. In particolare, a diffondere tutto è stato Blogtivvu sul suo sito, che ha anticipato qualcosa che potrebbe fare la conduttrice Ilary Blasi proprio mentre sarà collegata in diretta col suo pubblico.

Isola dei Famosi 2023, brutta notizia su Alessandro Cecchi Paone e il compagno

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2023, quindi, Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone saranno probabilmente chiamati da Ilary Blasi, che avrà il difficile compito di dare la notizia che nessuno di loro due avrebbe mai voluto sentire. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma le indicazioni sono abbastanza evidenti e staremo a vedere se comunque nelle prossime ore la situazione cambierà all’improvviso in positivo. I loro fan restano dunque abbastanza in ansia.

Stando ad alcuni sondaggi pubblicati online, Cecchi Paone e il partner potrebbero essere eliminati dalla trasmissione. Infatti, sono sfavoriti rispetto a Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento. Nel primo sondaggio non sono andati oltre il 22,6% di preferenze, mentre nel secondo e nel terzo è andata anche peggio col 14,3 e il 13% dei voti ottenuti. Bene invece la sorella di Asia Argento, che ha anche superato la soglia del 50%. Nessun problema, salvo colpi di scena, anche per l’ex GF Vip.

Ma in un sondaggio anche Nathaly Caldonazzo ha superato il 50% delle preferenze del pubblico, mettendo Fiore Argento in seconda posizione. Ci sarebbero quindi poche speranze di salvezza per Cecchi Paone ed Antolini, che potrebbero fare rientro in Italia.