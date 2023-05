Da quando è entrata all’Isola dei Famosi non si parla che di lei. Facciamo chiaramente riferimento a Suor Cristina Scuccia, oramai ex ai voti e quindi al velo. In tanti si chiedono cosa stia nascondendo la donna dal punto di vista sentimentale e chiaramente c’è qualcuno che dice di sapere tutto, anche i dettagli più scabrosi. Ma andiamo con ordine. Come ricorderete tra l’altro, nei primi giorni si è parlato molto di un’amicizia speciale con Helena Prestes.

A quel punto, dopo che in studio e fuori, l’opinionista Vladimir Luxuria aveva fatto capire a tutti di sapere qualcosa di più sulla sessualità della cantante si è alzato un caso mediatico senza precedenti. Poco più tardi, qualcuno lo ricorderà, la giornalista Grazia Sambruna aveva anticipato il suo coming-out. A quel punto in molti in Honduras hanno iniziato a chiedere all’ex suora cosa stia succedendo e quanto di vero ci fosse in quelle illazioni.

Suor Cristina Scuccia: “Ti piacciono donne o uomini?”

Marco Mazzoli, uno dei volti di Radio 105 ad esempio, ha cominciato a chiedere a all’ex suor Cristina cosa stesse accadendo e la Scuccia ha quindi deciso di mettere le cose in chiaro: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. A questo punto in molti hanno drizzato le orecchie e Paolo Noise, le ha chiesto immediatamente se le piacessero gli uomini o le donne. Suor Cristina allora risponde senza esitazione: “Niente! Mi piacciono le persone”.

Poi ancora Marco Mazzoli che le chiede se non sentisse la mancanza di un partner per sfogarsi almeno fisicamente. Allora Cristina Scuccia ha spiegato di nuovo di stare bene anche da sola, soprattutto di essere tornata ad una vita ‘normale’ dopo 15 anni di convento. Ha detto quindi: “No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi?”.

"Ti piacciono gli uomini o le donne?" Cristina si confida con i suoi compagni! #Isola pic.twitter.com/KhI7tqRXZt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

E ancora: “Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”. Chissà se Suor Cristina si lascerà andare un po’ durante questa edizione dell’Isola e magari troverà anche l’amore.

