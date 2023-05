Brutte disavventure all’Isola dei Famosi. Avevamo già parlato del recente malore di Nathalie Caldonazzo. La donna infatti, solo pochi giorni fa, aveva accusato gravi problemi e si era accasciata a terra senza forze. La Caldonazzo, da quello che sembra, visto che le immagini non sono mai state mandate in onda, ha avuto un mancamento. Tramite un video circolato sui social (e poco dopo prontamente cancellato), ecco Nathalie a terra, sofferente circondata dagli altri naufraghi. Nessuno sa bene cosa le sia capitato, fatto sta che più tardi la naufraga era insieme agli altri senza troppi problemi.

In molti hanno etichettato, in queste ore, Nathalie Caldonazzo “inadatta” a partecipare a un reality. Il problema sembra essere scaturito dal fatto che la donna non mangia molto di suo e questa cosa la farebbe soffrire non poco in una situazione in cui il cibo proprio non c’è. Ma dopo il malore di Nathalie Caldonazzo ne arriva un altro. Stavolta però è proprio un infortunio. Tutto capita a poche ore dall’inizi dalla diretta della puntata dell’Isola dei Famosi.

Brutte disavventure all’Isola dei Famosi

Potrebbe esserci anche un secondo problema (o assenza) dopo quella di Nathalie Caldonazzo. In molti sono sicuri che non mancherà nessuno e che tutte le criticità rientreranno poco prima dell’inizio della diretta. In ogni caso, anche Claudia Motta si è fatta male. Sembra che Miss Mondo Italia abbia dovuto abbandonare la spiaggia per sottoporsi a una serie di accertamenti.

Il motivo è presto detto: la bellissima giovane è caduta sugli scogli. Claudia è caduta, sembra, per colpa di una pietra molto scivolosa: la giovane è caduta battendo violentemente il fondoschiena e un braccio. A quel punto, il fortissimo dolore ha fatto preoccupare la diretta interessata ma soprattutto la produzione del programma che ha deciso di mettere in pausa la sua avventura e portarla subito a farsi controllare da un medico.

Di lei si saprà quindi qualcosa in più durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 2 maggio. Anche gli altri se la stanno vedendo brutta in queste ore, dopo una tempesta improvvisa sulla spiaggia. Per non parlare delle continue liti e incomprensioni e l’arrivo di un nuovo provvedimento disciplinare. Insomma il solito.

