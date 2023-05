Isola dei Famosi 2023, una nuova puntata in programma martedì 2 maggio. Con la festa dei lavoratori del primo, l’appuntamento con Ilary Blasi e i naufraghi di questa edizione è slittato di un giorno e lo stesso è accaduto per altri programmi Mediaset come UeD. Ma tornando al reality in Honduras, nelle ultime ore è scattato un severo provvedimento disciplinare diretto a uno dei concorrenti. Una punizione arrivata dal cosiddetto spirito dell’Isola che ha lasciato sbigottito il gruppo.

Una pergamena fatta recapitare ai naufraghi, tutti riuniti, ha reso nota la decisione presa dalla produzione dell’Isola dei Famosi 2023: “Lo spirito dell’Isola è deluso. Andrea, non sei un buon leader! In diverse occasioni hai aiutato la tribù delle Chicas, permettendo loro un percorso di crescita. La cosa più grave però è aver dato a Christopher la razione giornaliera di riso, contravvenendo alla punizione in corso. Togliti immediatamente la collana del leader e lasciala al totem”.

Isola dei Famosi 2023, provvedimento per il naufrago

Il destinatario del provvedimento è Andrea Lo Cicero che, di fronte alla comunicazione dell’Isola dei Famosi 2023 non ha protestato. Ha accettato questa decisione senza polemiche, ma lo stesso non può dirsi degli altri naufraghi, rimasti di sasso. Per niente d’accordo Corinne Clery, che ha difeso il compagno definendolo “un grande leader”.

Paolo Noise l’ha buttata sullo scherzo facendo notare ad Andrea Lo Cicero che la collana da leader tornerà presto a lui, dal momento che è quello più in forma e sportivo rispetto agli altri. Dopo la punizione. Andrea ha avuto però da ridire per l’atteggiamento di Christopher Leoni e si è sfogato con Alessandro Cecchi Paone.

Per lo Spirito dell'#Isola Andrea non è un buon leader, per questo deve togliersi la collana! 🔥🔥 pic.twitter.com/QoUTsC5fkM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

“Christopher ha dimostrato di non essere corretto – ha detto il naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 trovando l’appoggio del compagno- e io ti sto dando fiducia, sei tu a mettere meno riso per te e tu ti prendi una porzione normale, è evidente che di te non mi potrò mai fidare. Ho fatto scoprire le carte ulteriormente, anzi definitivamente”.