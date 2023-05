Splendida notizia in arrivo sull’Isola dei Famosi 2023. Si sta parlando con forza di un nuovo concorrente nel reality show di Ilary Blasi, quindi i telespettatori sono già in fermento. Nella serata del 2 maggio su Canale 5 la conduttrice televisiva darà il via ad un altro appuntamento in diretta e già si sa che succederanno molte cose. Ad esempio, è confermata la presenza dell’attrice Asia Argento, la quale è già in Honduras. Ha promesso che darà supporto alla sorella Fiore e poi attaccherà alcuni naufraghi.

C’è qualcosa infatti che non ha gradito e lo dirà in faccia ad alcuni compagni di avventura di Fiore Argento. Intanto, all’Isola dei Famosi 2023 c’è attesa snervante per vedere all’opera questo nuovo concorrente. Invece c’è chi dovrà salutare il programma, visto che in nomination sono finiti Nathaly Caldonazzo, proprio la sorella di Asia e anche la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Proprio questi ultimi sono sfavoriti nei sondaggi e potrebbero andarsene.

Leggi anche: “Se n’è dovuto andare”. Marco Predolin, la notizia dall’Isola dei Famosi è appena arrivata





Isola dei Famosi 2023, nuovo concorrente in arrivo

A proposito di quello che accadrà all’Isola dei Famosi 2023, oltre allo sbarco di un nuovo concorrente, ci sarà tempo anche per le lacrime. Prevista una bella e commovente sorpresa a Simone Antolini. In generale comunque sarà una puntata ricca di colpi di scena, come ha fatto intuire la pagina Instagram ufficiale del programma di Canale 5: “Alberto (Alvin n.d.r.), sei pronto!? Questa puntata sarà piena di imprevisti!!! Ci vediamo stasera in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity”.

A proposito del nuovo naufrago che approderebbe in Honduras e che potrebbe scombussolare le dinamiche degli altri concorrente, non sono stati forniti indizi per conoscere il suo nome. Eppure il sito Leggo ha fatto sapere che, salvo sorprese, a prendere parte alla trasmissione sarà Gian Maria Sainato. Il modello era già stato fatto vedere di sfuggita nel corso della puntata di Verissimo, in cui era ospite Ilary Blasi. Non è mai stato annunciato ufficialmente, ma ora sarebbe pronto a vivere questa esperienza.

Sainato, classe 1995, è anche un influencer e in televisione è stato visto per la prima volta nel 2016, quando prese parte al programma Riccanza. Lui è stato anche opinionista di Pomeriggio Cinque e ha provato a partecipare al GF Vip varie volte, senza riuscirci. Ora è pronto per farsi notare all’Isola.