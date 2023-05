Cristina Scuccia, nota come la ex suor Cristina, è sicuramente una delle protagoniste della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Durante l’ultimo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex vincitrice di The voice of Italy ha avuto ampio spazio grazie all’intervista a due fatta dalla conduttrice e dall’opinionista Vladimir Luxuria. Un siparietto che, per la verità, ha fatto infuriare il pubblico a casa.

Una sorta di interrogatorio, come descritto dai telespettatori che hanno commentato su Twitter, che ha messo in luce la voglia della conduttrice e dell’opinionista di far fare un outing forzato a Cristina Scuccia. “L’induzione al coming out in prima serata è più trash di tanti triangoli amorosi del Grande Fratello. Provo squallore”, si legge su Twitter.

Cristina Scuccia canta all’Isola dei famosi insieme ai naufraghi

“Vladimir vuole palesemente far fare coming out (o outing, non so quale sia il termine giusto) a Cristina Scuccia. Non trovo corretto forzarla di questa maniera”, “Comunque un po’ squallido questo continuo tentativo di estorcerle un coming out” si legge anche su Twitter. A dare man forte alla naufraga ci ha pensato Enrico Papi, molto apprezzato dal pubblico come nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi.

“Non prestare il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione”, sono state le parole dell’opinionista Cristina Succia, che in queste ore si è lanciata in un concerto per i suoi amici naufraghi.

Ah ma quindi non è cristina scuccia? https://t.co/cocc9lGMVL — Mårta – las margaritas 🍸🌼✨ (@_la_Bitoss_) May 4, 2023

chiaramente sono la stessa persona non c’è altra spiegazione pic.twitter.com/StTWtFKI3D — alice;🦩 (@fontanaalicee) May 3, 2023

Cristina Scuccia ha cantato Luce (tramonti a nord est) di Elisa, canzone scritta da Elisa e Zucchero Fornaciare che è valsa alla cantante la vittoria sia nella sezione Campioni sia il Premio della Critica dell’edizione di Sanremo andata in onda nel 2001. La naufraga ha iniziato a cantare per gli altri naufraghi che poi hanno tenuto il tempo con le mani e hanno cantato con lei. La scena è stata commentata du twitter e se tanti hanno apprezzato altri hanno ritenuto la scena molto trash. Su Twitter sono scattati i paragoni con l’ex concorrente del GF Vip, Rosalinda Cannavò. “Chiaramente sono la stessa persona non c’è altra spiegazione”, “Avete mai visto la signorina Cannavò e suor Cristina nella stessa stanza? Ecco appunto…”, si legge su Twitter, che ha commentato con tanta ironia la performance di Cristina.