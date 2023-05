Momento difficile dal punto di vista emotivo all’Isola dei Famosi 2023 per Cristina Scuccia, che ha davvero sfiorato il pianto a dirotto, con alcune lacrime che sono scese sul suo viso. La sua commozione è stata palpabile sin dall’inizio, anche perché ha toccato nuovamente un argomento molto delicato. Ha confessato di non essere ancora in grado di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e ha deciso di parlare a ruota libera, durante una sua conversazione con un’altra naufraga, ovvero Pamela Camassa.

Prima di questo, all’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia si era resa protagonista di un’esibizione musicale. Ha cantato Luce (tramonti a nord est) di Elisa. La naufraga ha iniziato a cantare per gli altri naufraghi che poi hanno tenuto il tempo con le mani e hanno cantato con lei. La scena è stata commentata su Twitter e se tanti hanno apprezzato altri hanno ritenuto la scena molto trash. Su Twitter sono scattati i paragoni con l’ex concorrente del GF Vip, Rosalinda Cannavò: “La stessa persona, non c’è altra spiegazione”.

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia si commuove

Ancora una volta nel daytime dell’Isola dei Famosi 2023 abbiamo assistito ad una confessione di Cristina Scuccia, che è tornata a parlare della sua vita da suora: “Quando ho visto tutte quelle suore ho detto che forse c’è un posto per me nel mondo, ho sempre questo vuoto dentro. Ancora ce l’ho, devo capire qual è il mio posto. La felicità? Non è un qualcosa che passa, che deve durare nel tempo, è fatta di piccoli frammenti di vita vissuti pienamente e per questo è più faticoso il percorso verso la felicità”.

Poi ha aggiunto: “Forse per questo c’è sempre quel non mi basta. Pamela, a te succede di avere quel senso di incompletezza e insoddisfazione? Mi sembra che faccio sempre troppo poco“. E la moglie di Filippo Bisciglia ha confidato di aver provato le stesse sensazioni: “Un sacco di volte, il momento di vuoto e insoddisfatta delle cose che fai”. A quel punto l’ex religiosa è sembrata molto più rassicurata e ha esclamato qualcosa di veramente molto importante.

"Ho sempre questo vuoto dentro ". Cristina si confida con Pamela ❤️ #Isola pic.twitter.com/1gPolT2tgd — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 4, 2023

Infine, Cristina Scuccia ha affermato: “Con questo confronto ho capito che non sono un alieno, sono un’umana come tutti gli altri“. Quindi, il supporto di Pamela Camassa si è rivelato fondamentale per andare avanti con maggiore consapevolezza.