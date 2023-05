Alessandro Cecchi Paone grande protagonista della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023. La diretta è iniziata con il bollettino medico dell’Honduras e col giornalista e conduttore che ha minacciato di andarsene dal gioco. Lunedì 8 maggio, infatti, il suo compagno, sia nella vita sia al reality show di Canale 5, non era con gli altri naufraghi. Simone Antolini è stato ricoverato per un controllo. Ha accusato un piccolo malore in spiaggia, ha spiegato Alvin a inizio diretta.

“Simone Antolini al momento non c’è, ha avuto un piccolo malore – le parole dell’inviato allo studio e al pubblico – Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata“. Cecchi Paone è stato ovviamente interpellato da Ilary Blasi ed è stato lì che ha detto a chiare lettere di voler lasciare l’Honduras qualora fosse costretto dagli autori a giocare in solitaria senza far coppia col suo fidanzato.

Cecchi Paone confessa: ha violato il regolamento dell’Isola dei Famosi

“Noi giochiamo solo in coppia, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”, ha sbottato Cecchi Paone. E ancora: “Questa coppia non si scoppia, per motivi che io so mi è svenuto Simone tra le braccia e questo non è un gioco ma è un gioco al massacro”.

Ma non è finita qui perché più tardi, al momento delle nomination, Cecchi Paone ha voluto parlare di nuovo con Ilary Blasi e il pubblico. Una confessione in piena regola: “Io devo fare un’ammissione per l’amore che porto a te, al programma e all’azienda”, ha esordito. Quindi, dopo una pausa il naufrago ha scoperto le carte: “Stanotte ho mangiato”.

È vietato dal regolamento dell’Isola dei Famosi, lo sanno tutti. Quindi ha raccontato i dettagli: “Alle 4, mentre ero al capezzale di Simone, è venuta impietosita un’infermiera e mi ha portato una ciambella e del caffè zuccherato. So che non si deve fare e me ne scuso, se dovessi rientrare con Simone io per un giorno non mangio nulla e devolverò tutto quello che spetta a me alla mia nuova tribù”. A quanto pare la conduttrice e la produzione hanno accettato de sue scuse.