Nella serata di lunedì 8 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E Nathaly Caldonazzo è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste, visto che si è infuriata non poco per ciò che le è stato detto. E ha anche fatto un’accusa ben precisa, che ha lasciato interdetta anche la conduttrice Ilary Blasi nonché l’opinionista Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima ha contestato il comportamento della naufraga, trovando una risposta piccata.

In particolare, come ricostruito anche dal sito Biccy, durante la diretta dell’Isola dei Famosi Nathaly Caldonazzo ha ascoltato queste parole di Luxuria: “Ti ho vista in varie fasi, aggressiva, fragile e speravo che quell’isola da sola ti facesse scrollare di dosso tutto questo. Sei invece un serbatoio di rancore, ma dovresti vivere questa isola con più leggerezza mettendoti alle spalle il resto. Non credo ti faccia bene rimuginare, questo è un mio consiglio”.

Leggi anche: “Me ne vado, basta”. Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone minaccia Ilary Blasi: “Chiamo gli avvocati”





Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo contro Luxuria e gli autori

All’Isola dei Famosi, oltre ad aver avuto una discussione con Vladimir Luxuria, Nathaly Caldonazzo ha puntato il dito contro gli autori del reality show. Infatti, soffermandosi sulle sue critiche ad Alessandro Cecchi Paone, l’ex GF Vip ha esclamato: “No guarda, me lo chiedono gli autori. Sono gli autori che me lo chiedono e che incalzano. Io veramente mi sono vissuta la mia isola, questo succede quando vado a fare i confessionali. Non mi dicono di litigare, ma quando faccio i confessionali…”.

E poi Nathaly ha aggiunto: “Io mai avrei voluto parlare di loro, basta. Però se ogni due per tre me lo chiedono io rispondo per educazione. Guarda che l’isola da sola per me è stata un paradiso”. Ma queste accuse alla produzione dell’Isola non hanno affatto convinto l’opinionista: “No guarda, fai con la tua testa e non sentire gli altri. Non dare la colpa agli autori, non è vero che ti dicono di litigare con Alessandro. Abbiamo sentito le tue risposte, ci sei andata giù pesante e assumiti la responsabilità di ciò che dici”.

Cliccando sulla parola video, potrete rivedere tutto quello che è successo durante la puntata tra Nathaly, Cecchi Paone e Vladimir Luxuria. Un filmato della durata di quasi 12 minuti, che fa capire la tensione che c’è stata tra i protagonisti in questione.