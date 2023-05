Alessandro Cecchi Paone minaccia Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Proprio così, il naufrago, che è entrato in coppia col suo compagno, Simone Antolini (in queste ore fuori dal gioco per un problema fisico) dice di voler abbandonare il gioco. E chiaramente se la prende con la padrona di casa Ilary Blasi. Una cosa che ricorda vagamente quello che successe diversi anni fa sempre tra Cecchi Paone e l’allora presentatrice del programma Simona Ventura. Era l’edizione del 2007 e il reality show andava in onda ancora su Rai2.

Alessandro Cecchi Paone in quella occasione perse le staffe con Simona Ventura. La sua colpa avergli semplicemente chiesto di scegliere una foto di un concorrente e di bruciarla, in qualità di nomination. Disse all’epoca: “È un gesto incivile quello che mi stai chiedendo di fare – disse il conduttore – non ho mai votato contro qualcuno e non comincerò ora a L’Isola dei Famosi”. Alla fine Simona Ventura chiusa la vicenda con la storica frase: “Alessandro la tua spocchia te la puoi mettere da un’altra parte“.





Alessandro Cecchi Paone minaccia Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

E ci risiamo, stavolta però con Ilary Blasi. L’ex moglie di Totti anche questa volta annuncia lo scioglimento delle coppie e quindi anche quella formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. “Assolutamente no!” – risponde piccato Cecchi Paone – “Noi giochiamo solo in coppia, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”.

Ilary Blasi allora ha detto: “Alessandro, prima di partire tu e Simone avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c’è [si trova in infermeria, ndr] e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo. L’Isola l’hai già fatta e ci sei pure ritornato, sapevi come sarebbe stata”.

Enrico Papi Ilary Blasi e Vladimir Luxuria cercano di far cambiare idea ad Alessandro Cecchi Paone sempre più adirato #IsoladeiFamosi pic.twitter.com/wTIWZVE0WB — vito pio (@vioxlin) May 8, 2023

Ilary nera con Cecchi Paone #isola pic.twitter.com/rBBLw2qFhD — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) May 8, 2023

Durissima la replica di Alessandro Cecchi Paone: “I miei avvocati che sono più bravi di me e di te l’ho hanno letto. Questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia, per motivi che io so mi è svenuto Simone tra le braccia e questo non è un gioco ma è un gioco al massacro”.

