L’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 è fissato per lunedì 17 aprile 2023, lo stesso slot finora riservato al Grande Fratello Vip, che si avvia alla conclusione della più lunga edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto o addirittura in corso, L’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda per dieci puntate.

Come per il GF Vip 7, gli appuntamenti andranno in onda lunedì in prima serata su Canale 5 senza i doppi appuntamenti settimanali. Ilary Blasi, al timone del reality show dal 2021, è stata confermata anche per l’edizione 2023 del programma, la terza consecutiva per la conduttrice che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé per la presunta lite con l’amico e inviato dell’Isola Alvin. Ad affiancare la conduttrice dell‘Isola dei Famosi 2023 ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino, opinionista nell’edizione dello scorso anno, sarà sostituito da Enrico Papi.

Isola dei Famosi 2023, Dagospia: “Pochi vip, rischio trash”

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023 è stato svelato, ma pare che i vertici di Mediaset non siano proprio tranquilli e soddisfatti dei personaggi che sbarcheranno in Honduras. Ci sono Luca Di Carlo e Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone col fidanzato Simone Antolini; le gemelle Serena ed Elga Enardu. Il conduttore Marco Predolin, l’influencer Gian Maria Sainato; la figlia di Dario Argento, Fiore Argento, l’ex Suor Cristina. E ancora Pamela Camassa, Claudia Motta e Helena Prestes, Christopher Leoni, Gianmarco Onestini e gli speaker radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise.

“Al già nutrito cast dell’Isola dei Famosi, dove di veri famosi c’è ne sono pochi a parte Alessandro Cecchi Paone e Marco Predolin, pare si vada ad aggiungere l’asso nella manica sino a questo momento nascosto a tutti: si fa il nome di Corinne Clery, l’attrice che tutti ricordiamo nel film erotico Histoire D’O”, ha anticipato Ivan Rota per Dagospia. L’attrice è stata una concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed è pronta per l’Isola dei Famosi 2023.

Pier Silvio io ti ringrazio per averci donato la Mediaset ma noi la conosciamo come una rete trash e tu non puoi privarcene. Altrimenti stavamo a guardare la Rai non credi? #gfvip #mediaset #piersilvio #isoladeifamosi — Angel 👼🏼 #Incorvassi♡Oriele (@tvaddicted_ita) March 5, 2023

Il collega di Rota, Alberto Dandolo, storico giornalista ed esperto di gossip e tv di Dagospia, ha parlato si una “agitazione” ai vertici del Biscione dopo aver letto il cast ufficiale. Il problema, come detto, è dato dai nomi dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2023. Nomi “troppo sconosciuti” e ad alto “rischio trash”. “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”, scrive Dandolo.