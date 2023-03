Isola dei Famosi 2023, chi è l’inviato della nuova edizione. L’inizio del reality show è fissato per lunedì 17 aprile 2023, lo stesso slot finora riservato al Grande Fratello Vip. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto o addirittura in corso, L’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda per 10 puntate.

Gli appuntamenti andranno in onda lunedì in prima serata su Canale 5 senza i doppi appuntamenti settimanali. Ilary Blasi, al timone del reality show dal 2021, è stata confermata anche per l’edizione 2023 del programma, la terza consecutiva per la conduttrice che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé per la presunta lite con l’amico e inviato dell’Isola Alvin.

Isola dei Famosi 2023, il nome ufficiale dell’inviato e nuovi concorrenti

Ad affiancare la conduttrice ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino, opinionista nell’edizione dello scorso anno, sarà sostituito da Enrico Papi. In queste ore è stato ufficializzato il nome dell’inviato che starà in Honduras a seguire le vicende dei nuovi naufraghi.

TV Blog ha svelato che l’inviato ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023 ritroveremo ancora una volta Alvin. Come naufraghi ci saranno attore e modello brasiliano Christopher Leoni, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 16. L’attore ha una relazione con la designer Francesca Versace, figlia di Santo Versace, fratello dello stilista Gianni Versace. La coppia ha una figlia, Ayla Leonor, nata il 14 settembre 2014 e un figlio nato nel 2017. E ancora della modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021, ma anche il modello Gian Maria Sainato. L’inviato dell’Isola dei Famosi 2023 sarà Alvin. Smentita quindi la lite con Ilary Blasi, sua amica e conduttrice del reality show. In queste ore Alvin era balzato agli onori delle cronache per uno screenshot pubblicato sullsuo account Instagram.

Nella caption aveva scritto: “Ancora una goccia e il vaso trabocca”, con una serie di hashtag che avevano fatto pensare e una lite con la conduttrice dell’Isola. #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione. La pubblicazione della chat tra Alvin e Ilary ha fatto il giro del web. Tra i vari commenti al post, alcuni avevano nutrito dubbi sulla veridicità della lite tra i due. Già lo scorso anno, infatti, le voci sui rapporti tesi avevano creato hype sull’edizione dell’isola dei Famosi.