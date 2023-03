Ilary Blasi e Alvin, la bomba sganciata dall’inviato dell‘Isola dei Famosi. Già lo scorso anno lo stano caso era stato sollevato dal gossip. A parlare di loro erano state tantissime persone. Il loro rapporto, infatti, è diventato un vero e proprio tormentone.

C’è chi sia convinto che tra i due ci sia una grande amicizia e che quindi alcuni siparietti siano solamente scherzosi, mentre altri ritengono che non corra buon sangue tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 e l’inviato e che siano ormai ai ferri corti. E ora a spiegare finalmente tutto ci ha pensato proprio lui, il conduttore di molte edizioni dell’Isola dei Famosi, il quale ha chiarito tutto definitivamente.

Ilary Blasi e Alvin hanno litigato: lui pubblica la foto dei messaggi

Secondo molti Ilary Blasi e Alvin avrebbero litigato e non si sopporterebbero più. Almeno è quello che racconta sul settimanale DiPiù. Una fonte ha rivelato che quest’anno ci sarà un nuovo inviato nel programma di Canale 5. E il motivo è proprio da imputarsi alla lite tra la conduttrice dell’Isola dei famosi e lo storico inviato.

Stando al settimanale Di Più, Ilary Blasi e Alvin ci sarebbero state non poche liti. “Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – scrive Gossip e Tv – Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui…”.

Ora è Alvin a lanciare una vera bomba su Ilary Blasi. Sul suo account Instagram, lo storico inviato dell’Isola dei Famosi ha pubblicato lo screenshot della chat con la conduttrice. Ovviamente non si legge niente, ma si può vedere lo scambio dei messaggi audio Whatsapp. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca” e gli hashtag #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione.Molti utenti hanno chiesto informazioni all’inviato, mentre altri nutrono dubbi sulla veridicità della lite tra i due. Tutta pubblicità per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi o tra i due ormai è guerra aperta?