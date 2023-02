Manca poco all’inizio dell’Isola dei Famosi e in tanti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Alvin. Sembra che tra l’inviato del programma e la sua conduttrice Ilary Blasi le cose non siano proprio idilliache. Secondo alcuni infatti, i due avrebbero litigato e non si sopporterebbero più. Ma le cose stanno proprio così? Da quello che si racconta sul settimanale DiPiù, sembrerebbe che una fonte ha rivelato che quest’anno ci sarà un nuovo inviato nel programma di Canale 5. Esatto.

Si parla proprio di una persona completamente nuova: “Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – riporta Gossip e Tv – Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui…”.

Leggi anche: “Sarai sempre con me”. Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime in diretta: “Scusatemi” (VIDEO)





Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin: “Hanno litigato”

“Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia l’inviato avrebbe dato un ultimatum alla produzione dell’Isola dei Famosi: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin”.

Sembra poi che un papabile nome per fare l’inviata in Honduras potrebbe essere la grandissima Patrizia Rossetti: “Sapendo che a 63 anni posso anche non fare niente – che sensazione fantastica – se vogliamo mettere la ciliegina sulla torta… Ma mi piacerebbe quel che non ho mai fatto, che so, l’inviata all’Isola dei Famosi. Alvin è molto bravo, anzi, è il più bravo, ma non mi dispiacerebbe una donna inviata e neanche più giovanissima“, aveva detto a riguardo, tempo fa.

Primi concorrenti previsti all’#Isola dei Famosi: Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina), Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin.



[fonte: Dagospia] pic.twitter.com/nY0ox2OGqN — Trash Italiano (@trash_italiano) February 18, 2023

Suor Cristina all'isola dei famosi pic.twitter.com/TPjUhfufXi — ɢɪᴏɪᴀ (@_che_fatica) February 20, 2023

E sempre riguardo Alvin e Ilary, le cose non sono finite qua. Solo qualche tempo fa il ragazzo ha detto alla stampa sul loro rapporto:“Ragazzi io e lei ci conosciamo da 25 anni. Siamo come fratello e sorella e ci vogliamo bene davvero. Dopo questi gossip siamo rimasti stupiti. Noi abbiamo un modo particolare di comunicare, ma è lo stesso da più di 20 anni. Davvero non ci sono problemi, ma solo un gran bene e tanta stima”.

Leggi anche: “Se è così io esco subito”. GF Vip 7: Micol e Tavassi, la scoperta delle ultime ore è un terremoto