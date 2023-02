Cosa diavolo è successo in quel van al GF Vip? Oramai sembra chiaro che per settimane parleremo di questo Van-gate, ovvero di quello che sarebbe accaduto all’’interno di questo furgoncino riadattato a letto, all’interno del giardino della casa. Sembra infatti, almeno da quanto raccontato nell’ultima puntata del GF Vip del 23 febbraio, che alcuni ragazzi abbiano commesso qualcosa di indicibile.

Parliamo di Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia che sono stati messi in nomination d’ufficio dopo aver passato una notte ‘brava’ proprio dentro il van in questione. C’è da dire che almeno all’inizio, il provvedimento riguardava solvano la coppia Tavassi-Incorvaia, invece poco dopo è stata destinata anche agli altri due. Ma cosa hanno detto o fatto? Sembra che gli Incorvassi abbiano manomesso i microfoni ambientali, ma è tutto qui?

Van-gate Edoardo Tavassi e Micol pronti ad abbandonare

Solo più tardi si è scoperto che anche i restanti due membri del gruppo abbiano ammesso di aver violato il regolamento rivelando informazioni provenienti dall’esterno. Non solo, sembra che i quattro abbiano anche fatto delle valutazioni non proprio carine nei confronti di alcuni vipponi e soprattutto nei confronti di Daniele Dal Moro.

In queste ultime ore poi, Micol ed Edoardo Tavassi si sono confrontati sui fatti di quella notte e hanno detto quanto segue: “Hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce“. A quel punto Micol ha risposto: “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado”.

T:hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce

M:hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene,se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado

T:per forza #gfvip

pic.twitter.com/dh7hdy87Ew — theblondes (@theblondes4) February 26, 2023

“Ma per forza”, ha quindi detto Edoardo. Ma cosa avranno mai detto per essere così spaventati e dispiaciuti? In tanti in queste ore si chiedono perché il programma abbia deciso di proteggere i concorrenti. Per alcuni le loro frasi sono state indecenti, per altri troppo cattive. Ma non è escluso che Alfonso Signorini deciderà di renderle pubbliche nella prossima puntata del GF Vip 7. Non ci resta altro che attendere e vedere.

