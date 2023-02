GF Vip, Edoardo Donnamaria viene rimproverato da Oriana. Nuova rottura per i Donnalisi e stavolta sembra definitiva. I numerosi alti e bassi della coppia alla fine sono arrivati al momento culminante e i due si sono lasciati. In questo momento, però, la situazione è diversa per i due gieffini. Antonella Fiordelisi sembra soffrire di più, mentre Edoardo Donnamaria si è avvicinato molto a Nicole Murgia anche se per qualcuno si tratta solo di amicizia.

Nella giornata di ieri, sabato 25 febbraio, Antonella si è sfogata coi suoi amici Persiani e ha pianto sotto le coperte. A Sarah Altobello ha confidato di essere stanca di sentirsi sempre presa di mira nella Casa: “A me solo i difetti escono“. Quest’ultima l’ha confortata: “Tu rispetto a molti qua dentro hai tanti pregi, sei una persona meravigliosa!”. Intanto, però, i fan continuano a discutere sul comportamento di Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria ripreso da Oriana per il suo comportamento

Edoardo Donnamaria ha spiegato che il motivo principale della rottura con Antonella Fiordelisi è il suo rapporto con Micol Incorvaia: “Ma io posso rinunciare a un’amica come Micol, che mi è stata vicino e che conosco da anni? No, non posso”. Subito dopo essersi lasciato, però, il volto noto di Forum ha iniziato ad abbracciare e avere atteggiamenti fin troppo calorosi con le coinquiline. Tanto da ricevere persino il rimprovero di Oriana Marzoli.

Nella serata di ieri Edoardo ha affermato di non meritare di uscire dalla Casa prima di Antonella. Il suo atteggiamento ha fatto arrabbiare i fan, molti dei quali ritengono che lui volesse solo avere dei rapporti intimi con la spadaccina. Mentre si trovavano sui divanetti è nata poi una discussione tra Oriana, Nicole e Edoardo.

LE DONNALISIE DEVONO SAPERE CHE ORIANA HA CAZZIATO PURE EDOARDO PERCHÈ ABBRACCIA TUTTE pic.twitter.com/7GW8Fobhqt — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) February 26, 2023

La modella venezuelana ha rimproverato Edoardo: “Posso dirti che col mio migliore amico non ho avuto niente, ma proprio niente. E quando lui si fidanza io so che non mi metto sopra le sue gambe davanti alla ragazza. A me non piace dare tanti abbracci“. Oriana, insomma, ce l’ha con Edoardo per il suo comportamento con le ragazze della Casa. Nicole prova a darle ragione, ma subito Oriana se la prende pure con lei: “Tu sei la prima che si fa abbracciare…”. Insomma, un po’ di contegno cavolo!

