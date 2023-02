Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono sempre più vicini. In tanti hanno notato un’amicizia molto più intensa di quella che si sarebbe mai immaginato. Su carta, il giovane avrebbe chiuso con Antonella Fiordelisi he sembra essere certa di non avere ripensamenti. E infatti, di tutta risposta, l’ex volto di Forum sembra già essere finito tra le braccia di qualcun altra. In fondo il detto “chiodo schiaccia chiodo” sembra funzionare sempre bene ed Edoardo lo sa. Ma cosa è successo questa volta?

Ieri sera i due Donnamaria e la Murgia sono stati pizzicati tutti rannicchiati a parlare con il resto della combriccola e solo più attenti che per tutto il momento i due sono stati con le mani intrecciate e abbracciati. Tra l’altro, la loro vicinanza è sospetta e le chiacchiere stanno facendo il giro del web.In tanti adesso, sopratutto fan dei Donnalisi, vorrebbero vedere l’attrice romana fuori dal GF Vip o al limite in nomination.

A conferma del loro avvicinamento sospetto, in queste ore su Twitter sta girando un video che farebbe riferimento ad una confidenza della Murgia su Antonino ma attenzione… perché secondo gli utenti la bella Nicole starebbe parlando di Donnamaria svelando di un mezzo bacio “negato”. Quando? Chiaramente durante la famosa notte nel van che è costata cara ad alcuni di loro.

Ti rendi conto che la situazione sta sfuggendo di mano quando #oriele #incorvassi e #donnalisi sono d’accordo su qualcosa.



QUINDI FATE FUORI LA MURGIA pic.twitter.com/Ecj75zXSyT — 𝓕𝓮𝓭𝓮💙 (@Federicaaa11) February 26, 2023

Tra l’altro nelle ultime ore Edoardo è tornato a far storcere il naso ai fan di Antonella, come se non bastasse quello che è successo con la Murgia. In pratica, durante l’ennesimo tentativo di riavvicinarsi alla Fiordelisi, il ragazzo si lascia andare all’ennesima provocazione. Dice lei: “L’importante è che tu stia capendo, ora vai…”. A quel punto lui risponde: “Quando vuoi i piselli, chiamami”.

Qui la #murgia spiega a #milena ridendo che nel van #edod ha provato a baciarla e lei ha messo la mano. Per questo hanno tutta questa confidenza e stanno appiccicati, poi il porco la notte va da #antonella. Da #oriele dico che #Murgia e #edod fanno vomitare. #GFvip #donnalisi pic.twitter.com/qjxdZAGRQg — 🔥 Morrigan 🔥 (@Nemeenya) February 26, 2023

Allora Antonella dice: “Non li voglio, tranquillo, si vive anche bene senza”. Sembra che non sia la prima volta che Forum si lasci andare ad esternazioni poco eleganti con riferimenti sessuali così pesanti. Tra l’altro, solo poche ore prima, Edoardo e Antonella di erano promessi di non riprovarci più: “Lo sappiamo entrambi che non possiamo stare più insieme”. Sarà vero?

