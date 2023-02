Edoardo Tavassi, la madre torna a parlare. Settimana decisamente turbolenta per il gieffino che dopo le dure accuse di George Ciupilan, si è ritrovato tra i 4 vipponi ‘accusati’ di aver violato il regolamento del gioco. A prendere le difese di Edoardo, torna a parlare la madre Emanuela Fuin, recentemente apparsa al GF Vip 7 per una sorpresa al figlio.

La madre di Edoardo Tavassi contro gli autori del GF Vip 7. Non può stare zitta davanti all’ennesima vicenda che ha tirato in ballo anche il figlio. Emanuela Fuin ha deciso di dire la sua in merito al “van gate”. Confidenze alle spalle di altri vipponi dentro il van tra Edoardo, Micol, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria, dopo aver accuratamente staccato i microfoni ambientali: il caso ha generato un vero e proprio polverone anche fuori dal GF Vip 7.

Già nei giorni precedenti, Emanuela Fuin e Guendalina tavassi avevano affrontato alcuni punti del programma che non condividevano: “Il GF vuole un clima “peace and love” però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri, toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”.

E oggi? Van Gate sotto i riflettori, Emanuela la pensa così: “La cosa bella è che l’ambientale lo toglievano da mesi e gli autori ne ridevano raccontandomelo. Adesso guarda caso, che gli ascolti calano, busta nera!”. Alle considerazioni di Emanuela si sono aggiunte quelle di Guendalina: “Ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inculata? Scusate ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o.La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip…”.

ma in che senso pic.twitter.com/45VSrhD63g — 𝓮𝓵𝓵𝓮 (@surgelatu) February 24, 2023

“Dai.Uno fa la battuta scherzando, magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante. Fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i Gf è capitato questo! Avranno anche sbagliato, ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo! Ma è il GF Vip o Mare Fuori?”. E voi cosa pensate?