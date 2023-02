Edoardo Tavassi, la famiglia contro Alfonso Signorini. Grande clamore sta suscitando la presa di posizione dei familiari del popolare concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Proprio nei giorni scorsi l’ex gieffino George Ciupilan aveva usato toni molto duri lanciandosi contro Tavassi: “… Edoardo Tavassi che dal mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma penso che la gente lo abbia già capito”.

E nelle ultimissime ore Edoardo Tavassi, insieme a Luca Onestini, si sono scagliati contro Alfonso Signorini. Oriana Marzoli aveva chiesto di far vedere dei video che dimostrassero come sia stata presa di mira da altri vipponi. Le è stato però risposto che questi video non ci sono, ma ne esistono altri contro di lei. Edoardo ha dichiarato: “Hanno detto che certe cose non le fanno vedere, ma di che? Appena succede qualcosa sono pronti“. Ora contro il GF Vip si è schierata pure la sua famiglia.

La famiglia di Edoardo Tavassi contro Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha messo in evidenza le numerose liti verificatesi all’interno della Casa. L’ultimo episodio ha visto protagonista – e vittima – Nikita Pelizon, messa in mezzo per la questione degli appunti che lei prende per ricordarsi le cose. Alla fine il GF Vip ha deciso di punire tutti i vipponi, dimezzando il budget a disposizione, compreso il vino di cui tutti hanno goduto abbondantemente nei giorni passati.

Dopo questo provvedimento, tuttavia, sia la sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina, che la mamma Emanuela Fuin, recentemente apparsa al GF Vip per una sorpresa al figlio, hanno alzato la voce. A loro modo di vedere la gestione di Alfonso Signorini e dei produttori è tale da mettere in cattiva luce i gieffini, in primis Edoardo. Le due donne hanno fatto l’elenco delle cose che non vanno.

“Il GF vuole un clima “peace and love” però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri, toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”.

Il fidanzato di Guendalina, Federico Perna, ci è andato ancora più pesante, prendendo di mira Alfonso Signorini: “Ma non dire cazzate, che sei il primo che non vedi l’ora che litigano… a buciardooooo, stai a fà tutta la puntata su ste litigate… e dai su belloooo!”.

