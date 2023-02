Situazione tesissima al GF Vip 7, dopo la puntata in diretta con Signorini. Ad essere sconcertati sono Edoardo Tavassi e Luca Onestini, che senza troppi giri di parole hanno fatto notare che qualcosa non tornerebbe nel racconto del conduttore e delle opinioniste. E in modo implicito, ma altrettanto chiaro, sono stati espressi dubbi sull’onestà del programma. Infatti, si sono fatti sfuggire delle frasi inequivocabili contro gli autori del reality show di Canale 5. E chissà se non verranno presi altri provvedimenti.

Infatti, durante il GF Vip 7 e prima che Edoardo Tavassi e Luca Onestini denunciassero questa vicenda della quale stiamo per parlarne più dettagliatamente, è stato letto un durissimo comunicato. I concorrenti sono stati puniti severamente dalla produzione dopo i brutti episodi, verificatisi nel corso della festa di Carnevale. Per i prossimi 15 giorni dovranno fare i conti con un budget settimanale di spesa dimezzato. E quindi non sarà affatto semplice mettere tutti d’accordo nel breve termine.

GF Vip 7, le accuse di Edoardo Tavassi e Luca Onestini

Parlando di quanto successo al GF Vip, Edoardo Tavassi e Luca Onestini si sono soffermati soprattutto su Oriana Marzoli e l’hanno praticamente difesa. L’influencer venezuelana è stata attaccata dal conduttore e dalle opinioniste, dopo che lei ha chiesto a gran voce che fossero mostrati dei video nei quali veniva aggredita in maniera verbale da altri vipponi. Ma è stato riferito che questi filmati non esistono affatto e anzi ce ne sarebbero altri contro la gieffina, che non possono essere fatti vedere al pubblico.

A quel punto il primo ad intervenire davanti ad Alberto De Pisis, Giaele De Donà e la stessa Oriana è stato Onestini: “Anche questa roba che dicono che lei abbia detto delle cose e ci sono i video. Se ci fossero stati, te li facevano vedere“. E Tavassi ha aggiunto: “Hanno detto che certe cose non le fanno vedere, ma di che? Appena succede qualcosa sono pronti“. Quindi, non credono assolutamente alla versione del programma e dunque l’atmosfera nella casa più spiata d’Italia è sempre più incandescente.

Ovviamente nella prossima puntata in diretta del GF Vip 7 queste discussioni sono destinate a proseguire ancora. E non sappiamo se Alfonso Signorini farà una reprimenda anche a Luca Onestini e Edoardo Tavassi. Non resta che pazientare e aspettare i prossimi giorni.