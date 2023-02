Nella serata del 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7, contraddistinta da un duro provvedimento preso nei confronti dei concorrenti. Alcuni di questi si sono infatti resi protagonisti di gesti censurabili, che hanno attirato l’attenzione della produzione del reality show di Canale 5. E Alfonso Signorini ha letto un comunicato, nel quale è stato condannato l’atteggiamento di diversi vipponi e quindi inevitabilmente si è giunti a prendere una decisione punitiva contro di loro.

C’è comunque da sottolineare un aspetto importante: il GF Vip 7 ha deciso di comminare questo provvedimento a tutti i concorrenti, nonostante siano stati in pochi ad aver compiuto atti non in linea con la trasmissione. E c’è anche di più, dato che il conduttore ha semplicemente informato della situazione la casa e ha ammesso che lui avrebbe fatto qualcosa di più. Mai come stavolta è parso deluso e arrabbiato da coloro che lui ha scelto per prendere parte a questa avventura televisiva.

GF Vip 7, duro provvedimento contro i concorrenti

La furia del GF Vip 7, che ha disposto il duro provvedimento contro i concorrenti, è scaturita dalla festa fatta per celebrare il Carnevale lo scorso weekend. A causa anche dell’uso eccessivo di alcol, si sono verificate delle liti e sono volate parole grosse. Ad esempio, Martina Nasoni ha detto “puta” rivolgendosi alla coinquilina Oriana Marzoli, ma anche Luca Onestini è stato offensivo nei riguardi di Nikita Pelizon, prendendola in giro per il fatto che lei prenda appunti su tutti. Ma questa scelta della gieffina deriverebbe dal fatto che abbia una malattia.

Novvella 2000 ha riportato integralmente la lettura di Signorini, che ha annunciato una punizione a tutto il gruppo: “Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti di ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa, che vi renderà la vita difficile”.

Alfonso legge un comunicato importante ai Vip: si tratta di un provvedimento molto serio preso da Grande Fratello. Il budget previsto per la spesa sarà dimezzato per due settimane. #GFVIP pic.twitter.com/l0rIcQtbeR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2023

E ha comunicato il verdetto della produzione: “Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato, come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi è il gruppo a dover pagare le conseguenze”. Ma addirittura Signorini, molto arrabbiato, avrebbe voluto mandare via i protagonisti delle liti.