Chi è stato eliminato al GF Vip 7 nella puntata del 20 febbraio 2023? Prima di arrivarci è giusto fare un sunto della puntata, che è stata una delle più pregne della stagione. Tante le cose successe tra lo studio di Alfonso Signorini e la casa di Cinecittà. Ad iniziare la bagarre è stato un confronto a dir poco pazzesco tra Matteo Diamante e Luca Onestini: si è parlato a fondo dell’oramai celebre “bicchiere gate”.

Poi si è andati oltre e si è parlato a fondo della brutta scena tra Oriana e Martina. Alfonso ha quindi detto un paio di parole alla venezuelana per il consumo eccessivo di alcol, poi Signorini si è focalizzato sulle parole pesantissime che si sono dette: “Molto spesso sono io stesso a cambiare canale”, ha confessato il padrone di casa. Si è aggiunta Orietta Berti: “Abbiamo toccato il fondo, abbiate rispetto per chi vi guarda”.

Chi è stato eliminato al GF Vip 7

Poco dopo Sarah Altobello si è scontrata pesantemente con Attilio Romita, poi ha incontrato la sorella, che anch’essa ha attaccato il giornalista. La donna ha detto ad Attilio che avrebbe dovuto vergognarsi per come si è comportato con la sorella. A seguire Luca Onestini e Ivana si sono chiariti e a sorpresa è entrato in casa il grande amico di Luca, Raffaello Tonon, che per l’amico ha speso parole meravigliose.

Poi si è giunti al discorso delle nomination e dell’eliminazione. Alla fine dei giochi si salvano di fatto Andrea e Antonino, finiti al ballottaggio finale. Ad avere la peggio è la concorrente pugliese Sarah Altobello, che è costretta a lasciare la casa del GF Vip 7. Un’eliminazione assurda, dovuta a uno scarto di pochissimi voti. Queste le percentuali: Sarah Altobello 9,4%; Antonino Sipinalbese 9,5%; Andrea 6,1 %.

La donna si è emozionata nel momento dell’annuncio dell’eliminazione. Poi si è passati alle nomination che sono toccate a Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia. Ma il colpo di scena arriva qualche minuto dopo. A sorpresa, Sarah Altobello tornata in casa ha poi pescato il biglietto del ritorno. Le immunità delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono andate rispettivamente a Edoardo Donnamaria e Luca Onestini.

