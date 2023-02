GF Vip, pesante accusa a Nicole Murgia. La gieffina nelle ultime ore è al centro di polemiche per quello che ha combinato con Oriana Mazoli. Le due vippone, noncuranti delle telecamere, si sono avvicinate al sacchetto destinato a Matteo Diamante e hanno tranquillamente rubato le sue sigarette. Il gieffino si è accorto soltanto in un secondo momento che qualcosa non quadrava, ma si è chiesto come mai gli autori non gli avessero dato le sigarette. Dunque il furto è rimasto nascosto.

Qualche giorno fa la stessa Nicole Murgia aveva fatto parlare per il suo rapporto con Antonino Spinalbese: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è una cosa lontanissima da me. Non ho ancora modo di poter dire se Antonino potrebbe essere per me un ipotetico interesse (…). L’unico momento in cui io e lui siamo rimasti soli, eravamo in giardino, abbiamo parlato seriamente di qualcosa, con lui ho fatto un bellissimo discorso sui bimbi…”. Adesso, però, per lei arriva un pesante accusa…

“Mi ha invitata ad abortire”, la pesante accusa a Nicole Murgia

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello, scelta dell’ex tronista Mattia Marciano per poi lasciarsi, ha fatto una rivelazione molto pesante su Nicole Murgia. L’ex UeD ha spiegato: “Cosa penso dello sfogo che ha avuto al GF (sull’ex Andrea Maestrelli, ndr)? Io l’ho trovata molto finta”. Ricordiamo che Nicole era finita al centro del gossip perché il fratello Alessandro, già impegnato con Eleonora Mazzarini con la quale aveva avuto un figlio da poco, aspettava un figlio da Vittoria Deganello con la quale aveva avuto un flirt.

Ebbene Vittoria Deganello ha dichiarato: “Mi avete mandato dei video, si qualcosa ho visto e chiaramente hai percepito giusto, ma mi fermo qui perché se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha chiesto di abortire“. “Quale donna e madre si permetterebbe mai di negare una vita?!” ha aggiunto l’ex Uomini e Donne.

Relativamente allo sfogo sull’ex Andrea Maestrelli che l’aveva accusata di picchiarlo, Nicole Murgia aveva detto: “Il piatto tirato ok, ma non è vero che l’ho tradito come dice lui. Se è finito in ospedale non è perché ho lanciato un piatto contro di lui. Che racconti pure delle corna, ma non è come dice lui. Io lo menavo? Ma di cosa? Ma stiamo scherzando? Lui non racconta quello che so io. Fa l’angioletto che vuole tutelare e poi racconta questa versione. Devo dire quello che mi ha fatto lui in una litigata? No, che tipo di rivincita sarebbe? Io non ho tirato il piatto! Il piatto l’ho spaccato sulla cucina e si è spezzato e un pezzo è volato. Perché racconta le cose a modo suo? Anche la cosa del tradimento non è come l’ha detta…”.

