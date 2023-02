GF Vip, furto di due gieffine ai danni di Matteo Diamante. La situazione dentro la Casa sembra sempre più fuori controllo. Con l’ingresso dei nuovi concorrenti, inoltre, pare che la tensione sia ulteriormente aumentata. Recentemente alcune liti hanno fatto alzare il livello di guardia, come quella tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Le due hanno messo in mezzo le rispettive storie d’amore mettendo in scena una sorta di gara a chi durasse di più…

Ma non è passata inosservata neppure la discussione tra Matteo Diamante, Oriana Marzoli e Luca Onestini. Tutto è nato da un’osservazione di Onestini che ha riferito a Diamante che un bicchiere non era stato lavato bene. Da lì la situazione è ben presto degenerata con l’intervento della modella venezuelana che non ha fatto altro che rinfocolare gli animi. Proprio nelle ultime ore, poi, i telespettatori si sono resi conto di un gesto davvero inaspettato da parte di due concorrenti ai danni di Matteo.

Oriana e Nicole, gesto inaspettato ai danni di Matteo Diamante

Sui social sta girando un video in cui si vedono Oriana Marzoli e Nicole Murgia mettere le mani in un sacchetto destinato a Matteo Diamante. Ebbene le due gieffine sono state beccate dalle telecamere mentre rubano delle sigarette al coinquilino. Un comportamento davvero insolito, e neppure tanto furbo considerando la presenza di telecamere nella Casa, come ben sanno tutti. Soprattutto Oriana, poi, non è la prima volta che si rende protagonista di atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli altri.

In un primo momento Matteo Diamante non si è accorto di nulla. Intanto, però, c’è chi fa condanna il gesto delle due gieffine: “Ecco! Il pony assieme alla mucca che rubano le sigarette a Matteo! Se questo non è provocare oltre che rubare!”. C’è anche chi fa notare: “Ma tanto si rubano tutti a vicenda quindi che senso ha fare polemica”. Sarà, ma intanto il gesto fa discutere.

Ma che cosa stracazzo fanno queste rincoglionite?

Ma vi sembra un atteggiamento normale? Come le volete giustificare? RUBARE LE SIGARETTE AD UNA PERSONA SOLO PER DISPETTO. MA IO BOH #GFVIP https://t.co/iCWmhiuIa0 — Ciupi Supporter (@BimbodiAttilio) February 20, 2023

Successivamente Matteo Diamante si è chiesto perché gli autori non gli avessero consegnato le sigarette. Oriana e Nicole, comunque, non sembrano essere intenzionate a confessare il loro gesto. Inoltre mentre prendevano le sigarette è passato lì vicino Luca Onestini che ha visto tutto, ma non le ha né fermate né tantomeno ha raccontato il fatto agli altri. Insomma, proprio una situazione strana. E c’è chi chiede che vengano presi provvedimenti contro le due concorrenti.

