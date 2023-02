Attacchi clamorosi a Edoardo Tavassi. Bordate clamorose da parte dell’ex gieffino all’inquilino della Casa che nel frattempo prosegue la sua relazione con Micol Incorvaia. Proprio quest’ultima è stata recentemente protagonista di un acceso diverbio con Antonella Fiordelisi. Le due hanno litigato per le rispettive storie d’amore, ognuna convinta di ‘durare’ di più… In ogni caso ora a far discutere sono le dichiarazioni dell’ex vippone che era stato eliminato durante la trentesima puntata.

Il suo percorso era stato senza dubbio molto particolare. Spesso e volentieri il vip era rimasto lontano dalle dinamiche della Casa, quasi come se fosse un corpo estraneo. Ricordate, ad esempio, quando Oriana Marzoli e Sofia De Donà fecero delle battute hot? “Tesoro, la sensibilità veramente ce l’hai dentro il c***” disse la modella venezuelana e Giaele: “Amore vorrei tante cose nel c***, ma non quella…”. Boom, fan impazziti, ma lui praticamente non reagì restando in silenzio. Ora, invece, parla. Eccome…

George Ciupilan durissimo con alcuni ex coinquilini

Parliamo di George Ciupilan che in una recente diretta Instagram ha attaccato alcuni suoi ex compagni di avventura nella Casa: “Nonostante il fatto che io abbia parlato meno degli altri, sono rimasto impresso che nella Casa si parli ancora di me. Certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio, con le mie regole vengo frainteso dalle persone. Io adesso la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo che sia giusto”.

“Mi sento di dire – prosegue George Ciupilan – che non mi hanno ancora capito, sono una persona che osserva tanto. In questo caso mi sento di dire che ironizzare sul fatto che io sia muto mi sembra solo di toccare la punta dell’iceberg solo per far parlare. Ovviamente questo messaggio è riferito a Edoardo Tavassi che dal mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma penso che la gente lo abbia già capito”.

“Tavassi è una persona che sa giocare molto bene determinate carte – continua George – addirittura più volte ha provato a mettere zizzania nelle orecchie degli altri, non parla, non si espone. Nomina me e Nikita, la settimana prima mi fai tutto un discorso, dicendo che cerchi di darmi una mano e tutto e poi mi nomini, un po’ mi stranisco. Dare dello stratega nei miei confronti, nei confronti delle altre persone non lo so perché anche lui crea dei rapporti”.

“Il vero stratega perché ho visto dei cambiamenti molto strani – conclude l’ex gieffino – è Antonino. Però con lui non ho mai avuto rapporto, sin dall’inizio, a parte le prime due settimane che cercavamo di chiacchierare, poi ci siamo staccati letteralmente. Lui era un’altra persona che dubita sempre del mio atteggiamento”.

