GF Vip, battute hot tra Oriana e Giaele. Nella Casa non c’è spazio soltanto per storie d’amore o grandi litigate. Oltre a dinamiche, diciamo così, poco edificanti, nascono infatti anche grandi amicizie. È il caso di Oriana Marzoli e Sofia Giaele De Donà. Le due gieffine hanno stretto un bellissimo rapporto che i telespettatori apprezzano. Tanto che i fan hanno deciso di dare a questa relazione un nome piuttosto piccante.

Quando parlano di loro, infatti, i fan usano il termine “Orgia”, dalle iniziali di Oriana e Giaele. Un termine decisamente hot, che però nasconde un’amicizia sincera: “Oddio Giaele, lei ti vuole così bene. Cerca di tenerti stretto questo rapporto perché ha le basi per diventare qualcosa di importante fuori” scrivono sui social i telespettatori. E dentro la Casa proprio Oriana e Giaele sono state protagoniste di un momento “vietato ai minori” complice probabilmente l’alcol.

Scambio di battute hot tra Oriana e Giaele: la reazione degli altri

Durante la serata a tema i vipponi si sono lasciati andare e, complice qualche bicchiere di troppo, Oriana Marzoli e Sofia De Donà sono state protagoniste di uno scambio di battute ‘epiche’. Ad un certo punto, infatti, la modella venezuelana ha detto a Giaele: “Tesoro, la sensibilità veramente ce l’hai dentro il c***”. E la risposta della 24enne è stata davvero inaspettata…

“Amore vorrei tante cose nel c***, ma non quella…”. Di fronte a quelle parole gli altri inquilini presenti hanno reagito con stupore. Oriana, però, ha aggiunto ulteriore pepe alla faccenda esclamando: “Min***, posso dire che anch’io…”. Nicole Murgia ha commentato: “Mi dissocio”. Luca Onestini ha ripetuto allibito le parole di Oriana. Alberto De Pisis, invece, ridendo ha detto: “Giaele ci vediamo a Milano, baci stellari”.

Fossi in Signorini io lunedi inizierei con: Vippooooni. Allora, iniziamo con Giaele, Giaele, cosa volevi nel …”

A colpire i telespettatori, però, è stata la reazione di George Ciupilan. Il giovane è rimasto piuttosto perplesso di fronte a quelle battute. Mentre gli altri ridevano o commentavano lui è sembrato scioccato di fronte a queste uscite. In tanti hanno commentato disapprovando Oriana e Giaele e solidarizzando con George: “Mi sento come lui in questo momento”, “George uno di noi”. C’è anche chi ha detto: “Fossi in Signorini io lunedi inizierei con: Vippooooni. Allora, iniziamo con Giaele, Giaele, cosa volevi nel …?”. Ma purtroppo non sanno fare un programma decente”.

