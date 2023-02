GF Vip, i dubbi di Edoardo Tavassi su Antonella e Sonia. Giorni complicati per la spadaccina dentro la Casa più spiata d’Italia e pure Nikita Pelizon non se la passa bene. Dopo le rivelazioni dell’ex fidanzato Matteo Diamante sulla problematica legata alla memoria dell’influencer, i suoi fan hanno chiesto a Sonia Bruganelli di renderla immune perché nelle ultime settimane è sempre in nomination. E anche Antonella ha ricevuto brutte notizie dal televoto del pubblico.

Antonella Fiordelisi ha infatti perso lo scontro al televoto con Oriana Marzoli per eleggere il vippone preferito. La sua reazione è stata davvero di grandissima amarezza, come potrete vedere. Ma non è finita. Durante la serata quando è arrivato il momento di dare l’immunità Sonia Bruganelli ha dato la sua preferenza, come al solito, ad Antonella Fiordelisi. Una scelta che ha spinto Edoardo Tavassi ad esprimere i suoi dubbi proprio sulla coinquilina.

I dubbi di Edoardo Tavassi su Antonella Fiordelisi

Al GF Vip si avvicina il televoto eliminatorio e, come spesso successo in passato, Sonia Bruganelli ha reso immune Antonella Fiordelisi. Un’Antonella in crisi che si è messa a piangere dopo aver perso lo scontro con Oriana per il vippone preferito: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate”.

Edoardo Tavassi, inoltre, ha espresso i suoi dubbi sulla decisione di Sonia Bruganelli a favore di Antonella Fiordelisi: “Il fatto che Sonia quando c’è da eliminare la salva, mi sta facendo pensare che forse se va in nomination non si salva. Hai capito il discorso?”. E alla spadaccina poteva andare pure peggio, visto che Oriana Marzoli avrebbe potuto mandarla in nomination, ma non l’ha fatto.

“Avrei potuto farlo per strategia, ma non l’ho fatto – ha dichiarato Oriana Marzoli che in queste ore ha avuto uno scontro con Antonino Spinalbese – Io sono obiettiva. Questa settimana ho visto dei fatti che non mi sono piaciuti su Nikita”. Insomma situazione non piacevole per Antonella Fiordelisi che, forse, come sostiene Edoardo Tavassi, non gode di un grande consenso di pubblico fuori dalla Casa. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, mentre la conclusione del reality si avvicina a grandi passi.

