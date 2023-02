Nella puntata del 16 febbraio del GF Vip 7 c’è stato spazio anche per un duro confronto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. L’ex compagno di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì non ci sta più a dover ricevere un trattamento simile e ha confessato definitivamente cosa è stato costretto a subire da lei. La giovane ha provato in tutti i modi a trovare un equilibrio e ad evitare di giungere ad una rottura totale dei rapporti, ma l’idea che lui si è fatto sulla gieffina non è affatto dei migliori.

Anzi, proprio durante la conversazione al GF Vip 7 davanti anche a Signorini, Antonino Spinalbese non ha speso belle parole nei confronti di Giaele De Donà. E loro due non sono gli unici ad aver avuto problemi nelle scorse ore, infatti l’ex vippone Attilio Romita ha accusato Sarah Altobello di volergli rovinare la vita. Lei ha parlato di un biglietto donato dal giornalista prima che lui andasse via e questa notizia ha provocato la reazione della compagna di lui. Romita ha negato quel suo gesto e Sarah è scoppiata in lacrime, in preda alla delusione.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese contro Giaele De Donà

Nella casa del GF Vip 7 è ormai gelo totale tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, con il primo che non ha intenzione di perdonare il comportamento della compagna di avventura, che gli ha riservato attacchi nel recente passato: “Sembra quasi come se convenisse rompermi le scatole, il problema è che si parla davanti ad un microfono, mi dispiace sentirle dire che sono un calcolatore. Si tratta di un’amicizia particolare”. A quel punto la gieffina ha voluto dire la sua, spiegando cosa ne pensa del loro legame.

La De Donà ha comunque ammesso: “A volte sbaglio io, ma anche lui se le fa scappare e mette in dubbio quello che ho fatto per lui. Mi fa male, siamo stati entrambi a non voler andare oltre e non solamente io“. Ma Spinalbese è andato dritto per la sua strada e ha confermato ancora una volta di esserci rimasto troppo male: “Ci sono state cattiverie nei miei confronti. Ce l’ho con lei, se pensi che sia un calcolatore come posso essere tuo amico?”. E l’ultimo giudizio è stato dato dall’opinionista Orietta Berti, come ricostruito da Lanostratv.

Anzi, prima è stata Ginevra Lamborghini a intervenire: “Non credo a Giaele, non mi fido delle sue parole, ha un attaccamento e una voglia di cercare di controllare”. E infine Orietta Berti: “Sembra che Giaele ci sia rimasta più male con Antonino che con suo marito”. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità.