Nomination al GF Vip 7, nessun eliminazione ma c’è il nome del concorrente preferito. Il reality show di Alfonso Signorini si avvicina sempre più al grande finale, appuntamento imperdibile che vedrà salire sul podio il nome del vincitore ufficiale. In attesa di scoprirlo, gli utenti continuano a esprimere le loro preferenze e questa settimana la scelta è caduta a sorpresa su di lei. L’annuncio di Alfonso Signorini ha fatto tremare la casa.

Il nome del concorrente preferito al GF Vip 7, l’annuncio di Alfonso Signorini. Salta l’eliminazione di uno dei concorrenti della casa del GF Vip 7, momento che slitta direttamente alla prossima settimana. Nomination aperte, dunque, e tra litigi e tensioni che hanno caratterizzato gli scorsi giorni, la decisione per i fan diventa sempre più difficile. Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, questi i nomi dei concorrenti finiti in nomination, ma c’è anche il nome di chi è diventato immune.

Il nome della preferita al GF Vip 7: il pubblico ha scelto Oriana Marzoli

Nessun eliminato, come si diceva all’inizio, ma la scelta del pubblico ha comunque premiato uno dei nomi dei vipponi a rischio eliminazione. La preferita in casa GF Vip 7 della settimana è stata Oriana Marzoli con un 43% di prefenze; invece arriva seconda Antonella Fiordelisi, con in 29%, reduce da un San Valentino decisamente turbolento, e poi Nikita con 23%. All’ultimo posto invece troviamo Antonino Spinalbese, con un 5%.

A sorpresa dunque il nome della preferita della settimana è quello di Oriana Marzoli, ufficialmente salva dalla nomination, a cui però è stato dato il difficile compito di spedire uno dei vipponi al televoto. Rischio eliminazione dunque per Nikita Pelizon. Ma per restare in tema preferenze, la puntata si è condita di momenti molto piccanti che hanno tirato in ballo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La gieffina è stata interpellata dal conduttore in persona per raccontare i dettagli di una notte trascorsa tra coccole e baci.

E anche tra Martina ed Oriana non è semplice comunicare… gelosia da parte di entrambe? Intanto questa notte è successo qualcosa, che ovviamente abbiamo visto… #GFVIP pic.twitter.com/eWNxcMQsEG — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2023

La curiosità sarebbe sorta dopo quando rivelato da Antonella Fiordelisi a Martina Nasoni. La gieffina avrebbe confidato alla compagna di gioco di aver sentito tutto affermando di aver sentito rumori molto particolari andando incontro ad alcune considerazioni a caldo della Nasoni: “Ammazza, oh. Santo cielo. Evviva l’amore, non me ne frega un ca**o. Va bene. Ca**i loro, a me guarda, non ne voglio più sapere niente. Sinceramente… Credo di aver conosciuto una persona completamente diversa dalla realtà. Io me la prendo con me stessa“.