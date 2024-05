Nella puntata di Uomini e Donne registrata martedì 30 aprile c’è stata una grande svolta importante per il Trono Classico, quello di Daniele Paudice. La notizia è stata data da Lorenzo Pugnaloni e ovviamente si tratta di uno spoler clamoroso, con tanto di nome della corteggiatrice che il tronista sceglierà a breve. Sembra infatti che il percorso del giovane si stia per concludere con una clamorosa scelta.

Daniele Paudice è entrato a Uomini e Donne circa due mesi e avrebbe già deciso con quale delle sue due corteggiatrici uscire dallo studio del dating show di Maria De Filippi. 33 anni di Napoli, il tronista ha sempre raccontato che è affezionato alla sua città, ma di essere cresciuto in un quartiere non semplice.

Uomini e Donne, la scelta di Daniele Paudice

Molto legato si suoi genitori, e grato nei loro confronti anche perché sua madre e suo padre gli hanno impedito di prendere una brutta strada, Daniele è un modello e ha vissuto sei anni a New York. È tornato in Italia e ha decido di provare a trovare l’amore salendo sul trono di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 30 aprile, la scelta di Daniele sarà registrata la prossima settimana.

La prossima settimana sono previste le ultime registrazioni della stagione del dating show di Canale 5 e ci sarà anche quella della scelta di Daniele. Tra tutte le ragazze, ad attirare l’attenzione del tronista sono state Gaia e Marika tra le quali avverrà la fatidica scelta. le due corteggiatrici sono molto diverse e in questi due mesi hanno cercato di fare breccia nel cuore del giovane.

Durante l’incontro con Gaia, il tronista si mostra molto vicino alla corteggiatrice e le dice che è lei la sua preferita. Daniele, però, non nega il coinvolgimento con Marika con la quale c’è una grande attrazione fisica. E infatti la scorsa settimana tra i due è scattato anche il primo bacio. Secondo quanto riportano le anticipazioni, sembra proprio che Marika sia la scelta di Daniele. Ovviamente la certezza ci sarà solo quando andrà in onda la puntata.