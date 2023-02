Momento hot al GF Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Sembra che i due ci abbiano dato dentro durante la notte di San Valentino e i dettagli sono succosissimi. Il fatto curioso è che in quella stanza, dove i due sembrano aver consumato, c’era anche qualcun altro. E indovinate un po’ chi? Antonella Fiordelisi, che chiaramente ha raccontato tutto quello che è riuscita a sentire.

La confessione arriva dalla ‘dottoressa’ ed è destinata alle orecchie attente di Nikita Pelizon, entrambe nemiche giurate di Oriana (ma anche di Daniele). Inizia così il racconto dell’ex schermitrice campana: “Io ero in piscina ieri notte. Vuoi sapere che è successo? Non riuscivo a dormire ieri sera e mi sono messa nel mio letto senza Edo. Erano le quattro del mattino e sentivo Daniele e Oriana che non so che facevano sotto le coperte. Io già tenevo i pensieri che non ero stata con Edoardo a San Valentino”.

Momento hot al GF Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

E ancora: “Quindi mi sono alzata e me ne sono andata. Dove andavo? Pensavo di venire a dormire con te, ma avevo paura di svegliarti. Quindi ho preso le coperte e me ne sono andata in piscina. Mi sono addormentata in piscina, ma con quattro coperte perché lì fa freddissimo. Poi è arrivato Edoardo a svegliarmi. Lui non stava bene e io gli ho detto ‘mi hai fatto passare un brutto San Valentino e ora mi cerchi?’”.

Poi dice: “Lui mi ha detto che non riesce a stare senza di me e abbiamo parlato”. Poco dopo Antonella si è andata a confessare anche con Martina Nasoni (che tra l’altro e la ex di Daniele): “Ma tu non sai cos’è successo ieri, non te l’ha raccontato. Io avevo i problemi di San Valentino. Oriana e Daniele (si tappa la bocca con la mano)… sì qua. Io me ne sono andata”.

Antonella che racconta a Martina di Oriana e Daniele a letto ahahahh!!!! Lo fa apposta per farla avvelenare ancora di più, che strega 💀 #Oriele #gfvip 🍿 pic.twitter.com/qvys9BrYdg — Kate (@TheKateryn) February 15, 2023

E conclude: “Già stavo nervosa per fatti miei. Sentivo questi rumori… vabbè me ne sono andata. Già era un brutto San Valentino, poi sento questi… Quindi ho detto ‘me ne vado altrimenti faccio un casino e poi non voglio mettermi in mezzo a ste cose’. Ti rendi conto? La cosa assurda è che gli uomini sono bravi a ingannare”. Cosa sia successo davvero nessuno lo sa, ma il fatto che Antonella si sia confidata proprio con l’ex di Daniele la dice lunga…

