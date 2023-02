Continuano i colpi di scena nella casa più spiata d’Italia. Il giorno di San Valentino ha portato consiglio e Antonella Fiordelisi è tornata a parlare dell’ex fidanzato. Il nome di Gianluca Benincasa continua ad aleggiare tra le pareti di casa GF Vip 7. La gieffina è tornata sull’argomento rivelando a tutti qualche dettaglio in più sulla sua precedente relazione, ovviamente senza nascondere i particolari.

La replica di Gianluca Benincasa alle parole di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Riavvolgiamo il nastro per capire cosa avrebbe poi portato l’ex di Antonella Fiordelisi a parlare con chiarezza. La gieffina è tornata a parlare della sua precedente relazione e in merito all’ex ha detto occhi negli occhi con Edoardo Donnamaria: “Di base sapevo che la storia non poteva andare, però comunque c’era il bene, c’erano tante cose e quindi mi sono lasciata andare. Però non ci sono mai stati problemi tra noi. Era solamente che gli volevo troppo bene, ma non era amore. E gliel’ho anche detto”.

Leggi anche: “Lo ha detto”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi, la verità nascosta sull’ex fidanzato cambia tutto





La replica di Gianluca Benincasa a Edoardo Donnamaria. L’e fidanzato di Antonella Fiordelisi non le manda a dire

Ma Antonella Fiordelisi poi ha aggiunto, rivolgendosi a Edoardo: “Con te ho sempre pensato a tante cose belle che non ho mai pensato con nessuno. Ho pensato di volere una famiglia, di convivere insieme, cose che non ho mai fatto”. Stando alle parole della gieffina, il sentimento nei riguardi di Edoardo Donnamaria sembrerebbe essere più che saldo; ma dal canto suo Gianluca Benincasa ha pensato di replicare attraverso un post su Twitter.

“Dai che presto vi pubblicherò il copione… Ho un bel messaggio motivazionale. Io credo che voi “Cosalisi” avete la media di un neurone a testa. E’ così bello perc*larvi come fa lei. Hanno usato lei per denunciare me. Indirettamente è lei la causa, anche se non lo sa. Un altro fattore è che loro, appena fatta la denuncia, l’hanno inviata a Deianira la gossippara che ha reso pubblico lo stalking. Questo è ancora l’antipasto. Aspetto solo che pubblicano. Sto facendo la conta di tutti i vostri messaggi a riguardo su questa cosa… Così quando lancerò il messaggio che vi farò cadere tutto il castello di parole che avete ascoltato vi chiuderete in casa senza più uscire”.

Mi sa che devo mandare un aereo con almeno 20 caratteri e 4 hashtag per i piaceri giornalieri ❤️ #gfvip #donnalisi https://t.co/Kv68iarSfZ — Gianluca Benincasa (@bengoal85) February 16, 2023

Ma Gianluca Benincasa ha voluto rispondere a tono anche a Edoardo Donnnamaria, che parlando con Antonella ha ironizzato sul Gianluca accusandolo di “averlo piccolo”: “Mi sa che devo mandare un aereo con almeno 20 caratteri e 4 hashtag per i piaceri giornalieri. Dovrebbe sapere che i 20, per me, non sono gli anni”, sono state le parole di Benincasa.