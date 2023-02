GF Vip 7, clamorosa rivelazione di Antonella Fiordelisi su Gianluca Benincasa: è successo nella giornata di ieri durante un confronto che la showgirl ha avuto con Antonino Spinalbese. Per chi non ricordasse Gianluca sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip qualche settimana fa. Sembrava tutto pronto poi era arrivato lo stop dopo un esposto da parte della famiglia di Antonella alla Procura. Una situazione che il diretto interessato aveva commentato poco dopo.



“Ho letto che mi hanno accusato di essere uno stalker, ma ovviamente non è vero niente. Mi sono ritrovato in una situazione bruttissima: la mia ragazza mi ha tradito in diretta e il padre e la madre lo sapevano”, raccontava Benincasa. E ancora: “Ho chat della madre e del padre che mi chiedono di andare a fare commissioni per lei. […] Fino al 12 ottobre avevo un bellissimo rapporto con la famiglia. Fino a quella data. Poi hanno preso le distanze da me”.

Leggi anche: “Hanno fatto l’amore”. GF Vip 7, loro due nel letto sorprendono tutti. E spuntano pure i dettagli





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ritratta: con Benincasa rapporto sano



“Quello che è successo nei miei confronti è brutto ed è brutto che siano arrivati a questo. Non ho mai fatto del male a nessuno, mentre loro hanno fatto un danno alla mia immagine”. La storia sembrava essere finita lì, invece nelle ultime ore qualcosa è cambiato e i commenti sono iniziati a fioccare: sono in tanti infatti a non capire dove, a questo punto, si trovi la verità.



Cosa è successo? Mentre il padre continua a sostenere che Gianluca avrebbe fatto dello stalking nei suoi confronti (per questo motivo è saltata la sua ospitata al Grande Fratello Vip), Antonella spiazza tutti e spende belle parole per l’uomo con il quale ha fatto coppia fino a poco prima di varcare la soglia della porta rossa. Antonino ha spiegato che non vorrebbe, per la sua prossima relazione, un amore tossico.



Amore tossico che vede nel rapporto tra Antonella e Edoardo Donnamaria. La risposta di Antonella non si è lasciata attendere: non solo non è apparsa turbata dal parere dell’amico, gli ha dato ragione e poi ha aggiunto: “Io non ho mai avuto rapporti sani, solo con l’ultima persona prima di entrare (Gianluca, ndr)”. Qualcosa non torna.