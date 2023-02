GF Vip, la notte bollente di Daniele e Oriana. Si torna a parlare di quello che è successo nella Casa, sotto le coperte, tra i due vipponi la notte di San Valentino. Da tempo i due stanno intrattenendo una relazione che, però, non sembra ancora decollare. Almeno fino alla scorsa notte quando le ritrosie sembrano essere state accantonate. Il rapporto tra i due sembrava destinato a rovinarsi anche per l’ingresso dell’ex del modello, Martina Nasoni.

Quest’ultima ha spiegato in puntata: “Non sono venuta qui dentro per rovinare la storia tra di loro, ho dato consigli a Daniele abbastanza oggettivi. La situazione è pesante perché io sono umana, non ho un cuore di ghiaccio, abbiamo condiviso momenti, non rinnego niente”. Poi Daniele Del Moro e Oriana Marzoli si sono concessi alcuni momenti di intimità, proprio la notte di San Valentino. Una nottata anticipata da queste parole di Daniele: “Il mio regalo di San Valentino è che dormiamo insieme” e poi “Devi diventare più brava, devi urlare di meno”.

Antonella racconta a Martina cosa è successo tra Daniele e Oriana

Adesso dell’episodio ‘hot’ ha parlato Antonella Fiordelisi. La spadaccina ha rivelato cosa avrebbero fatto Daniele e Oriana a Martina Nasoni: “Ah, ma tu non sai ieri, non ti ho raccontato… – le parole di Antonella a Martina mentre si trovavano sul letto – Ieri non riuscivo a dormire…”. Subito dopo la gieffina si copre la bocca e spiffera tutto a bassa voce.

Dal video diffuso sul web non si riescono a comprendere le parole di Antonella Fiordelisi. Ma secondo alcuni spettatori la gieffina ha raccontato a Martina che Daniele e Oriana avrebbero avuto un rapporto intimo oppure un rapporto orale. Gli stessi Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno poi parlato di quanto successo.

rt contro la censura surgelata



ps. qualcuno mi spieghi cosa c'è di scandaloso in questo video visto che non si vede praticamente un cazzo

Daniele: “Questa notte volevi un colpo solo… Ma secondo te io posso 1?”

Oriana: “Due ti ho detto, uno no”

Daniele: “Secondo te io posso?”

Oriana: “Sì, certo”

Daniele: “È bello?”

ORIANA GUARDA LA TELECAMERA e dice "non posso parlare"

AIUTOOOO 🔥#oriele



AIUTOOOO 🔥#oriele pic.twitter.com/c9gkmP4F8s — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 15, 2023

Daniele e Oriana, abbracciati sul divano, hanno rivelato altri dettagli di quanto successo tra loro la notte di San Valentino. Daniele: “Questa notte volevi un colpo solo… Rompica***… Ma secondo te io posso uno? Prova a pensare…”. Oriana: “Due ti ho detto, uno no”. Daniele: “Secondo te io posso?”. Oriana: “Sì, certo” Daniele: “È bello?”. Poi Oriana guarda la telecamera e dice “non posso parlare”.

