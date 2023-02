Daniele e Oriana a letto, la scena censurata al GF Vip 7 finisce sul web. Da qualche mese, ormai, i due vipponi si frequentano e tra tanti bassi non mancano i momenti di intimità. Dal Moro e la Marzoli hanno iniziato ad avvicinarsi dopo la rottura dell’influencer spagnola con Antonino Spinalbese e il due di picche rifilatole da Luca Onestini.

Per questo motivo l’ex tronista di Uomini e Donne continua a manifestare delle insicurezze verso Oriana. A mettere i bastoni tra le ruote anche Martina Nasoni, l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro entrata un paio di settimane fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Daniele e Oriana a letto, la scena censurata al GF Vip 7

Martina Nasoni è entrata nella casa del GF Vip 7 per scombinare i già precari equilibri della coppia formata da Daniele e Oriana. Nei giorni scorsi, parlando con il suo ex fidanzato ha cercato di metterlo in guardia dalla giovane influencer spagnola. “Non sono venuta qui dentro per rovinare la storia tra di loro, ho dato consigli a Daniele abbastanza oggettivi. La situazione è pesante perché io sono umana, non ho un cuore di ghiaccio, abbiamo condiviso momenti, non rinnego niente”, le parole di Martina in puntata.

Nonostante l’ingresso di Martina Nasoni, organizzato per creare nuove dinamiche in casa, sembra che in questi giorni il rapporto tra Daniele e Oriana sia più intenso, senza liti e ripicche. E infatti, la notte di San valentino, i due si sono concessi un po’ di privacy per parlare di loro, delle loro nature molto turbolente e del loro rapporto.

“Il mio regalo di San Valentino è che dormiamo insieme” ha detto Daniele mentre abbracciava Oriana. “Devi diventare più brava, devi urlare di meno” il consiglio dell’ex tronista di Uomini e Donne. A fine serata Daniele e Oriana sono finiti sotto le coperte insieme e sui social la scena, censurata dal GF Vip, è stata pubblicata da molti utenti. Dal video si vedono strani movimenti sotto le coperte, ma niente di più di quanto visto in passato al Grande Fratello Vip. Per questo motivo molti utenti si sono scagliati contro gli autori e la regia del reality show.