GF Vip 7, Alfonso Signorini torna a parlare di Oriana Marzoli e stavolta in sua difesa. Nel corso dell’ultima puntata aveva usato toni duri contro la modella venezuelana. Oriana era stata chiamata sul banco degli imputati dopo che, nella serata di sabato, si era resa protagonista di un gesto choc contro Antonino Spinalbese. Durante la festa organizzata per San Valentino ha preso una foto di Spinalbese, l’ha strappata, ci ha sputato sopra e, infine, l’ha anche calpestata. Insomma, la Marzoli non si è risparmiata.



“Oriana guarda che non è cattivo dire ‘ciao’, ma è molto cattivo sputare sulla foto di Antonino e calpestarla sotto i piedi. Non è un bel gesto Oriana, mi dispiace. Si può essere simpatiche senza essere cattive. In quel caso sei stata antipatica e cattiva, lasciatelo dire”, ha attaccato in diretta. Parole hanno diviso il pubblico con una parte con continua a sostenere la modella.

GF Vip 7, Alfonso Signorini difende Oriana Marzoli



Come divideranno le prossime. Alfonso Signorini, rispondendo ad una lettrice sulla rubrica Lettere al direttore sul magazine Chi, si è sbottonato su Oriana. “Caro direttore, guardo il Gf Vip da sempre – scrive la lettrice a Signorini – io la considero una persona intelligente, ma mi domando come può piacere un’Oriana che è maleducata, dice parolacce tutto il giorno e gira mezza nuda solo perché lei “sta lavorando””.



E ancora: “Tutto questo é di cattivo gusto: ci dobbiamo adeguare alla Spagna come programmi? Spero di no. Per non parlare dei suoi gesti molto maneschi: non ho parole! E in tutto questo viene chiamata anche la “reina”: ma di cosa, del disagio che crea guardandola?



La risposta di Alfonso è stata abbastanza diplomatica, pur ammettendo che Oriana divide il pubblico:”Cara lettrice, Oriana amatissima e odiatissima. Divide il pubblico, come tutte le persone dalla forte personalità. Sospendo il giudizio, per il momento. Un caro saluto!”