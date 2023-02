Luca Onestini minaccia di denunciare Ivana Mrazova al GF Vip. È tutto vero ed è successo durante l’ultima puntata del reality show di Mediaset. Ma cosa ha portato Luca a dire una frase choc di questo livello? Secondo i fan la sua reazione è risultata sproporzionata quanto sospetta: “Ma che hai la coda di paglia?”, scrive un utente sui social. Ma andiamo vedere cosa è capitato. Com’è noto, Ivana è entrata nel programma in quanto ex di Onestini, ma in 10 giorni non è ancora emerso il motivo per il quale i due si siano lasciati (che è quello che voleva sapere Signorini sin dall’inizio).

Così, il padrone di casa ha preso la palla al balzo durante la diretta e glielo ha chiesto alla ragazza. Il conduttore ha detto: “La storia fra te e Luca Onestini è finita perché lui non ti è stato vicino nel momento in cui tu avevi più bisogno di lui“. Ivana ha risposta: “Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi. Ad oggi mi sento un po’ come al nostro gieffe, non so come evolverà questa cosa”.

Luca Onestini minaccia di denunciare Ivana Mrazova al GF Vip

E ancora la ragazza: “Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca”. E ancora: “Quello è stato un momento molto difficile e non avendo mai vissuto prima quel dolore – della perdita di un genitore – non sapevo gestirlo”.

Poi dice: “Luca all’inizio mi è stato molto vicino, ma dopo sono subentrate delle litigate inutili, mentre io avevo bisogno di un supporto psicologico. Lui non mi ha mai raggiunto ma non poteva a causa del Covid e delle restrizioni. Mi sono fatta il lutto del mio papà da sola”. A quel punto Onestini ha questa reazione esagerata, quando la ragazza gli confessa quello che si sono detto con Alfonso.

Luca Onestini stanotte minaccia Ivana “ prega che non hai detto nulla sennò ti faccio un mazzo cosi “ e in questo social di merda difendete questo scimmione ! #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/Px7Mwn7rB4 — Soqquadro (@gicarestik2) February 17, 2023

Luca allora cambia atteggiamento e minaccia la querela: “Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi, ti faccio un c… così!”. Ferma la reazione della bellissima ceca: “Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto“.

