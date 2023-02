Importante aggiornamento, proprio poco prima della puntata in diretta, al GF Vip 7 nel rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. In tanti hanno atteso a lungo questo incontro, che si è materializzato da qualche giorno grazie all’arrivo di lui nella casa più spiata d’Italia. C’è subito chi ha sperato in una nuova scintilla, che potesse farli ritornare insieme, mentre altri sono andati con i piedi di piombo e si sono almeno augurati di vederli amici. Ma ora è stata proprio lei a prendere una decisione molto chiara.

Al GF Vip 7, parlando di Nikita Pelizon, Matteo Diamante è stato trasparente sia durante un suo confessionale che nel confronto col coinquilino Davide Donadei: “Quando mi alzavo la mattina dopo che stavamo due giorni insieme, al terzo giorno mi sentivo non pressato, col fiato sul collo”. E lei ha comunque reagito in questo modo: “Perché non mi hai considerato da una botta e via, vedevi l’impegno e scappavi”. Poi ancora lui: “Non sono mai stato bravo ad amare, invece lei mi ha insegnato le cose da non fare per avere una relazione perfetta”.

GF Vip 7, Nikita Pelizon e Matteo Diamante: la decisione di lei

Sempre durante il confessionale al GF Vip 7, su Nikita Pelizon Matteo Diamante ha voluto aggiungere a testimonianza del suo interesse che non si è mai sopito: “Incomincio già a stare male in questo momento, la guardo e mi vengono i brividi. Vorrei mettere uno scotch davanti alle telecamere, la vedo con occhi diversi. Voglio per la prima volta ascoltarla, cercare di starle vicino il più possibile e godermela, non mi sto facendo pressione e non voglio rovinare il suo percorso. Non sono qui per questo motivo”.

Da parte di Nikita c’è stata una risposta abbastanza lineare, anche perché ha ormai compreso che Matteo vorrebbe andare nuovamente oltre l’amicizia. Ma, stando a quanto riferito dal sito Isa e Chia che ha ripreso le dichiarazioni della modella, le sue intenzioni sono totalmente differenti. Ha voglia di instaurare un buon legame con Diamante, però non aspira ad altro: “Sento che lui principalmente vorrebbe di più, ma non voglio di più al momento“. E vedremo se durante la puntata arriveranno ulteriori precisazioni.

Quindi, l’ipotesi che i due ex fidanzati possano ricominciare ad avere una frequentazione per raggiungere l’obiettivo di tornare insieme appare molto improbabile. Nonostante lui sembra volerlo maggiormente, la ragazza triestina non è dello stesso avviso.