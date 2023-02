Grande attesa per la nuova puntata in diretta del GF Vip 7 e Giaele De Donà sarà una delle protagoniste principali della serata. Sta per accadere infatti qualcosa di molto importante e allo stesso tempo inatteso, che certamente le farà cambiare il suo stato d’animo. Lei è all’oscuro di tutto, ma arriverà una persona molto rilevante nella sua vita privata e che le provocherà certamente una reazione. Ad anticipare tutto è stata Federica Panicucci a Mattino Cinque e poi lo stesso programma ha confermato tutto.

Prima di parlarvi di quanto succederà al GF Vip 7 con Giaele De Donà sugli scudi, ad aver animato la vigilia di questo appuntamento con Signorini è stato Edoardo Tavassi. Il vippone ha imitato in modo impeccabile la sorella Guendalina, sia quando si scatta delle foto che quando guida la sua vettura, e tutti sono scoppiati a ridere. Ci riferiamo sia agli altri compagni di avventura che al pubblico e alla stessa Guendalina, che ha scritto: “Mi sento malissimo”. Un momento molto divertente nella casa.

Leggi anche: “Oddio guardatelo”. GF Vip 7, Tavassi scatenato: così stupisce concorrenti e pubblico





GF Vip 7, per Giaele De Donà arriva un momento inatteso

Non se lo aspetta nella maniera più assoluta, ma al GF Vip 7 si paleserà qualcuno di importante per Giaele De Donà. Alfonso Signorini ha deciso di invitarlo con l’obiettivo di avere un confronto con la donna, alle prese nello scorso appuntamento televisivo con una delusione provocata dal marito Bradford Beck, che le ha scritto una lettera di disappunto per i suoi comportamenti. E lei era anche scoppiata a piangere, visto che non pensa di aver avuto nell’ultimo periodo un atteggiamento non adeguato.

Come confermato dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip 7, Giaele avrà una visita speciale: arriverà infatti suo padre Andrea. Quest’ultimo si era recato nella trasmissione di Canale 5 lo scorso mese di novembre e ora è pronto nuovamente ad avere un dialogo con la figlia. Ovviamente c’è grandissima curiosità per capire cosa le dirà e non è affatto da escludere che sia tirato in ballo ancora una volta l’argomento Bradford Beck, col genitore che potrebbe esporsi su questa vicenda sempre più intricata.

Il papà di Giaele disse mesi fa, come ricordato da Blogtivvu: “Sono felice di vederti e sono venuto fino a qui per te. Io sono venuto anche perché ho un po’ di preoccupazione per le tue debolezze. La tua vita è all’esterno, la tua famiglia da costruire”.