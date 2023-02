Ancora una volta al GF Vip 7 è Edoardo Tavassi a prevalere sugli altri per la sua straordinaria ironia. La simpatia del concorrente ha travolto tutti gli altri compagni di avventura nelle scorse ore, quando ha deciso di fare un gesto che ha lasciato tutti divertiti. Era praticamente impossibile fare di meglio, non a caso i suoi video sono diventati virali in pochissime ore. E prima della puntata in diretta con Signorini non poteva avere un atteggiamento migliore, col pubblico in estasi per il suo modo di essere.

Per fortuna al GF Vip 7 non è tempo solo di litigi e Edoardo Tavassi è riuscito a far attirare le attenzioni su di sé per un motivo certamente molto leggero. E fuori dalla casa sono arrivati tantissimi commenti, tra cui quello di colei che è stata nominata dal vippone durante il suo siparietto tutto da ridere. Ma nella casa si sta parlando anche di un tema importante, ovvero il presunto furto subito da Luca Onestini e Daniele Dal Moro, che non sono più riusciti a trovare alcune delle loro mutande.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi scatenato: cosa ha fatto

Tutti al GF Vip 7 sono rimasti incantanti da Edoardo Tavassi per una sua imitazione impeccabile. E ad essere stata messa nel mirino, ovviamente tra virgolette, è stata sua sorella Guendalina Tavassi. Ci sono state almeno due situazioni che il gieffino ha preso in esame e che hanno riguardato la donna. In primis, l’ha imitata mentre è intenta a scattarsi delle immagini che poi finiscono probabilmente online. E ha voluto giocare sulle smorfie che fa lei, anche durante le foto insieme ad amici o parenti.

Successivamente Edoardo ha fatto un’imitazione perfetta di Guendalina Tavassi durante la guida dell’auto da parte di quest’ultima. E anche in questo caso ha mostrato cosa farebbe l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Un vero e proprio spasso per i coinquilini, che hanno assistito ad uno dei momenti più divertenti di questa edizione del programma. E non poteva certamente mancare la reazione della sorella, che ha postato il filmato in questione su Instagram e ha voluto dire la sua sul fratello ‘burlone’.

Guendalina ha reagito, scrivendo: “Mi sento malissimo” e ha inserito una risata. A testimonianza del fatto che Edoardo l’abbia imitata senza errori. Quindi, lei si comporterebbe davvero in quella maniera. Chissà se questa imitazione sarà riproposta anche in diretta, davanti ad Alfonso Signorini.