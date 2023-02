Bufera al GF Vip 7: alcuni concorrenti hanno denunciato la sparizione di indumenti intimi e ora il mistero sta regnando sovrano nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente il pubblico sta seguendo con estrema attenzione l’accaduto, che potrebbe avere delle ripercussioni sugli ipotetici responsabili. Una situazione inaspettata, che sta lasciando tutti senza parole. Nemmeno i diretti interessati riescono a comprendere come sia stata possibile una cosa del genere, ma purtroppo è successo tutto alle loro spalle.

Quindi, nella casa del GF Vip 7 dei concorrenti hanno denunciato questa sparizione di indumenti intimi, che non sono stati più ritrovati da un momento all’altro. Intanto, nel reality show di Alfonso Signorini ci sarebbe stata anche una nottata bollente tra Daniele e Oriana durante San Valentino. Adesso dell’episodio hot ha parlato Antonella Fiordelisi. La spadaccina ha rivelato cosa avrebbero fatto Daniele e Oriana a Martina Nasoni: “Ah, ma tu non sai ieri, non ti ho raccontato… – le parole di Antonella a Martina mentre si trovavano sul letto – Ieri non riuscivo a dormire…”.

GF Vip 7, alcuni concorrenti denunciano la sparizione di indumenti intimi

Ormai al GF Vip 7 si sta parlando di un vero e proprio mutanda-gate. Infatti, come sottolineato da Leggo, alcuni concorrenti hanno parlato di una sparizione di alcuni indumenti intimi. Il primo a rivelare l’episodio è stato Luca Onestini, il quale ha esclamato: “Oggi mi hanno rubato quattro paia di mutande, ne ho messe cinque e n’è rimasta una. Io so dove le stendo, com’è possibile?”. E un altro compagno di avventura ha confermato che gli è accaduta una cosa simile. E ora è caccia ai colpevoli.

Questo presunto furto di mutande si sarebbe verificato ai danni anche di Daniele Dal Moro: “Ma è una pazzia, me l’ha detto anche quella del confessionale che non si fa“. E l’ultima a prendere la parola è stata Ivana Mrazova, che ha voluto dare un consiglio: “In confessionale chiedete di farvi vedere chi ruba le mutande, loro lo sanno”. Secondo quanto ha sottolineato il sito Leggo, pare che gli autori del programma stiano facendo delle indagini per riuscire a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Dunque, ripetiamo ancora una volta che una soluzione non è ancora arrivata e quindi c’è mistero su coloro che avrebbero rubato le mutande a Luca Onestini e Daniele Dal Moro. E se ne potrebbe anche discutere durante la puntata in diretta di giovedì 16 febbraio.